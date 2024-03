L’attività internazionale frena i campionati a squadre, in particolare la serie A1 maschile.

Rinviata da tempo Marcozzi-Messina, che si giocherà il 7 aprile, in settimana si è aggiunta anche Bagnolese-Norbello, prevista inizialmente domani e spostata al 12 aprile. Viene quindi differita la volata finale verso i playoff scudetto, con la Bagnolese che incalza Marcozzi e Norbello appaiate al terzo posto.

La serie A1 femminile procede invece con gli spezzatini. La quarta di ritorno è iniziata lunedì con il Muravera, che a Castelgoffredo, contro la capolista a punteggio pieno, è stata battuta 4-0. Niente da fare per Roncallo, Carnovale e Vishnyakova di fronte a Szocs, Stefanova e Lin Ye.

Domani il Quattro Mori, terzo in classifica e già qualificato ai playoff scudetto, gioca a Prato. Le toscane inseguono a un punto, è importate evitare il sorpasso e la conseguente semifinale scudetto con l’imbattibile Castelgoffredo. Il turno si concluderà giovedì con Sud Tirol-Norbello.

Procede a ranghi compatti la serie A2 maschile. Nel girone B la Marcozzi “B” punta a mantenere il primato sabato a Napoli contro la Stella del Sud degli ex Di Marino e Rocca, unica squadra senza vittorie ma abbonata ai pareggi. I cagliaritani sono fuori classifica (la prima squadra è certa della permanenza in A1), diventa quindi importante il secondo posto, e tra le contendenti c’è Santa Tecla Nulvi, imbattuto da sette giornate. Il turno non è tra i più facili, contro il Pescara, stasera al Palazzetto alle 16. Abruzzesi già battuti all’andata.

Nel girone A, con la salvezza in tasca il TT Sassari può andare a caccia di soddisfazioni in quest’ultima fase della stagione. Stasera impegno in trasferta con Torino Universitaria, le due squadre sono appaiate al quarto posto.

