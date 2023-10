Dopo il pareggio con il Messina, il Norbello tenta il colpo a Prato, nella prima trasferta del campionato. Ferma la serie A1 femminile, inizia la serie A2 maschile con il derby Santa Tecla Nulvi-Marcozzi B.

SERIE A1 MASCHILE

La prima tappa oltre Tirreno porta il Norbello a Prato, per la seconda giornata di andata. I toscani hanno vinto in scioltezza il campionato di A2 e sono tornati dopo un anno nel massimo campionato. Il Norbello ha pareggiato sabato scorso con il Messina, che schiera i migliori giocatori italiani, non senza rammarico. Il trio formato da Diogo Carvalho, Gaston Alto e Marco Cappuccio è lo stesso che nella scorsa stagione ha accompagnato il Norbello ai primi playoff della sua storia. Per questo campionato, a disposizione di Mokropolov, si è aggiunto lo spagnolo Moises Garcia, classe 1994, che sostituisce il connazionale Javier Benito. Il calendario assegna alla Marcozzi il turno di riposo.

SERIE A2 MASCHILE

Durante la stesura dei calendari sorprese la composizione dei due gironi. Il TT Sassari nel girone A, la neopromossa Santa Tecla Nulvi (i due centri distano poco più di venti chilometri) nel girone B insieme alla Marcozzi “B”. Tre squadre agguerrite con tante novità, non sono escluse sorprese nel corso del campionato che terminerà ad aprile.

La prima del Santa Tecla a Nulvi è il derby con la Marcozzi “B”, stasera al Palazzetto alle 16. Due squadre rinnovate. Nulvi dopo l’en plein della scorsa stagione in serie B, conferma il solo coach, il croato Davorin Kvesic. Promosso in prima squadra il finlandese Aleksi Rasanen (l’anno scorso giocava nella seconda squadra di Nulvi in serie B). I volti nuovi sono Roberto Perri, classe 1996, numero 87 d’Italia, già numero 25 nel 2017, e Alberto Margarone, classe 1988, numero 35 (è stato numero 11 nel 2015), fresco vincitore dell’ultimo campionato di A2 con la Bagnolese. Stasera non ci sarà il nazionale ceko Tomas Koldaz, 22 anni.

Anche la Marcozzi ha confermato il coach Fabio Ferrero, insieme a Lorenzo Martinalli. Torna Maxim Kuznetsov dopo una stagione trionfale con il Santa Tecla, dove ha vinto la serie B e l’Inter Cup. C’è molta attesa per il rumeno Darius Toma, classe 2001.

Piccola rivoluzione anche a Sassari, che esordisce stasera alle 16 (Palestra Scuole Medie) contro il Cascina. Marco Poma e Marco Bressan sono le conferme, quest’ultimo è raggiunto dal fratello Luca, numero 27 nel ranking italiano (numero 8 nel 2017) proveniente dalla Bagnolese (che dopo la promozione ha rinunciato alla A1). Il russo Andrei Bukin, 34 anni, arriva a Sassari con il doppio ruolo di allenatore e giocatore. Mario Santona diventa Direttore Tecnico.

