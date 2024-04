Gli ultimi due derby della stagione, a Cagliari e Muravera, e le ultime opportunità per un posto nei playoff scudetto. In campo domani Marcozzi e Norbello per la serie A1 maschile, Muravera e Norbello per la A1 femminile.

Serie A1 maschile

Marcozzi e Norbello, di fronte domani sera alle 18,30 al Palatennistavolo, condividono il terzo posto in classifica. La corsa a braccetto verso i playoff è minacciata dalla risalita della Bagnolese, con gli scontri diretti in Lombardia. Il derby avrà quindi conseguenze nella corsa delle due formazioni. Che non trascurerebbero uno sguardo verso il secondo posto, considerata la marcia del Messina benchè imbattuto, non certo irresistibile.

Il derby è l’anticipo della quinta di ritorno, restano da completare le due precedenti giornate, mentre giovedì scorso si è giocato l’anticipo del sesto turno tra Carrara e Marcozzi, vinto dai toscani 4-1.

Serie A1 femminile

Domani alla Palestra Cuccu, alle 18, l’anticipo dell’ultima giornata, il derby Muravera-Norbello. Un match importante per la squadra del Sarrabus, una vittoria consentirebbe l’aggancio del Prato al quarto posto in zona playoff. Per conoscere il suo destino il Muravera dovrà però attendere il 21 aprile quando si giocherà Prato-Sud Tirol. In caso di sconfitta delle toscane entreranno in gioco i quozienti per decidere chi affronterà il Castelgoffredo nella semifinale scudetto.

Il Norbello è ultimo, al termine di una stagione non fortunata. Non sono previste retrocessioni pertanto manterrà il posto nella massima serie nella prossima stagione, insieme a Muravera e Quattro Mori.

© Riproduzione riservata