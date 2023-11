È notte, pochi minuti prima dell’una quando, al Palatennistavolo, Quattro Mori e Muravera mettono fine al derby della terza giornata della serie A1 femminile. E quando l’italo cinese Wei Jian mette a referto l’ultimo punto che conclude l’inseguimento del Quattro Mori. Pari e 3-3 finale. Una sfida iniziata mercoledì con poco meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario stabilito (18,30), per un concomitante torneo federale regionale. Poi anche le due squadre, dando vita a un match appassionante, hanno contribuito, con più di tre ore e mezzo di gioco, a concludere ad un orario insolito.

Primo vantaggio del Quattro Mori, punto di Wu Xinxin sulla romena Istrate, ex Bagnolese all’esordio stagionale. Muravera riordina le idee e con tre vittorie mette al sicuro almeno il pareggio. Inizia Miriam Carnovale che supera Arianna Barani al quinto per 13-11. Prosegue Vishnyakova, in tre combattuti set (i primi due ai vantaggi) con Wei Jian. Più agevole il compito di Istrate con Barani. Si sveglia il Quattro Mori, Wu Xinxin vince in rimonta al quinto set con Vishnyakova, e chiude una giocatrice per la quale sono stati spesi tutti gli aggettivi, l’eterna Wei Jian, classe 1968 (ex Muravera). Carnovale vince il primo set poi nulla può contro il gioco sfiancante dell’avversaria. Per il Quattro Mori è il secondo pareggio, primo punto invece per Muravera.

La terza giornata si conclude domenica con la trasferta del Norbello a Prato, dove ritrova due ex, Chiara Colantoni e Magdalena Sikorska.

A1 MASCHILE

Il derby Norbello-Marcozzi è diventato ormai una costante. Domani alla Palestra Comunale (ore 17) sarà una sfida d’alta classifica, con il Norbello secondo dietro il Carrara, e la Marcozzi terza (con una partita in meno) insieme al Messina. Tre ex in campo, Cappuccio e Diogo Carvalho nel Norbello, dall’altra parte c’è il cubano Jorge Campos, che ha appena ottenuto il pass per le Olimpiadi di Parigi.

A2 MASCHILE

Il TT Sassari, nel girone A, può ricominciare a pensare da grande squadra, dopo due vittorie e il secondo posto condiviso in quattro. Domani in Toscana può consolidare il piazzamento, il Ciatt Firenze è ultimo con tre sconfitte.

La Marcozzi “B”, prima nel girone B, ospita domani al Palatennistavolo (ore 16,30) il Pescara dell’ex Massarelli, avversario da non sottovalutare dopo tre pareggi nelle prime tre partite. Il Santa Tecla Nulvi non può più sbagliare. Ultimo del girone, ospita domani al Palazzetto (ore 26), l’altra neopromossa Servigliano che come il Pescara di scena a Cagliari, ha pareggiato tre partite ed è imbattuto.

A2 FEMMINILE

Secondo concentramento della stagione, cinque squadre sarde in campo. Il Norbello Blu, nel girone B, gioca a Verzuolo, alla ricerca dei primi punti. Il Quattro Mori, primo nel girone C viaggia a Senigallia. Nel girone D il Muravera e il TT Sassari, che guidano la classifica, e il Norbello Giallo tornano a Molfetta.

TORNEI INTERNAZIONALI

I cagliaritani Carlo Rossi e Jhonny Oyebode, ex Marcozzi oggi in Germania, sono ai quarti di finale nel doppio al “WTT Feeder Otocec” in Slovenia. Oggi sfidano i polacchi Kubik e Kulkzycki. Oyebode è nei quarti anche nel doppio misto in coppia con Gaia Monfardini. Oggi la sfida con la coppia coreana Seunghwan e Daeun. In Slovenia ha concluso il cammino Valentina Roncallo (Muravera), ieri è stata sconfitta nel doppio misto in coppia con Carlo Rossi.

A Lignano è in corso il torneo giovanile “Youth Contender”. Francesca Seu (Muravera) e Laura Pinna (TT Sassari) sono state eliminate nella fase a gironi dell’Under 17.

