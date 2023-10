Il Norbello vince a Prato e affianca i campioni d’Italia del Carrara in testa alla classifica della A1 maschile dopo due giornate, esattamente come un anno fa. In serie A2 esordio vincente del TT Sassari e della Marcozzi “B” che vince il derby di apertura con il Santa Tecla Nulvi.

A1 MASCHILE

Ci sono volute quattro ore, alla fine il Norbello festeggia la vittoria, la prima in trasferta. 4-2 al Circolo Prato che vale il primo posto in classifica insieme al Carrara. Una vittoria cercata e sudata, indirizzata dalle vittorie in rimonta al quinto set di Diogo Carvalho e Gaston Alto nel terzo e quarto incontro, dopo cinque appassionanti set punto a punto.

Cappuccio apre con il russo Ismailov ma non ha scampo, 0-3 e Norbello subito sotto. Gaston Alto rimette tutto in parità battendo Baciocchi in tre set, con qualche apprensione dopo un primo set senza storia. È il turno di Diogo Carvalho opposto all’altro russo Merzliki. Vinto in scioltezza il primo, il portoghese cede i successivi due di un’incollatura ma risale vincendo ai vantaggi (14-12) al quinto. Gaston Alto replica il precedente match altalenante. L’argentino vince il primo, perde nettamente i due successivi e inizia la rimonta finalizzata al quinto set vinto 11-9.

Cappuccio spaventa Merzlikin quando vince il primo set, sarà l’unica concessione del russo che si impone nettamente. Diogo Carvalho mette la firma sulla vittoria finale battendo Baciocchi in quattro set.

A2 MASCHILE

Il derby, inedito a questi livelli, lo vince la Marcozzi. La matricola Santa Tecla Nulvi è sconfitta 4-1 dopo aver resistito nei primi due incontri. La squadra cagliaritana è andata in vantaggio con il rumeno Toma, ma per battere Perri sono occorsi cinque set. Nulvi impatta con Margarone che ha di fronte l’ex Kuznetsov, quattro set di cui due terminati ai vantaggi. Poi c’è solo la Marcozzi, che allunga con Vallino, battuto Rasanen al quarto, e ancora con Toma. Il rumeno vince i primi due set, poi Margarone si ritira per infortunio. Chiude Vallino, 3-0 a Perri.

Il TT Sassari inizia con una vittoria per 4-2 contro il Cascina. Nella palestra di Corso Cossiga si soffre, quando i sassaresi sono sotto 2-1. Esordio vincente di Luca Bressan, 3-0 a Costantino Cappuccio, il Cascina sorpassa quando Pecchi e Nita superano al quinto rispettivamente Poma e Marco Bressan. Torna in campo Marco Poma contro Cappuccio e la partita, sullo 0-2 sembra segnata. Ma l’ex Marcozzi ritrova le energie, rimonta e vince al quinto interminabile set concluso 15-13. A quel punto per il TT Sassari è tutto facile, la vittoria la firmano i fratelli Bressan con due vittorie in tre set che spengono le illusioni del Cascina. E contemporaneamente il trio sassarese può festeggiare.

