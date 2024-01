Con la ripresa della serie A2 maschile si ricompone il quadro dei massimi campionati di tennistavolo, pur in presenza di frequenti partite rinviate e turni spezzatino. Nel weekend spiccano le due partite in contemporanea a Norbello e il derby di A2 tra Marcozzi e Nulvi.

SERIE A1 MASCHILE

Con una vittoria e due sconfitte nelle ultime tre partite, il Norbello ha rallentato la corsa pur mantenendo il quarto posto, l’ultimo utile per l’accesso ai playoff. Alle sue spalle ha cominciato a correre la Bagnolese che ora è a soli due punti. Stasera, nella Palestra di Via Azuni (inizio ore 17), contro il Prato non può più sbagliare. Toscani ultimi con due pareggi. Sarà fondamentale il recupero di Diogo Carvalho, e in alternativa la disponibilità dello spagnolo Alvarez Garcia. Una vittoria consentirebbe al Norbello di affiancare al terzo posto la Marcozzi, che osserva il turno di riposo.

SERIE A1 FEMMINILE

Nickoleta Stefanova lasciò il Norbello da numero uno d’Italia, dieci anni dopo ritorna stasera nel Guilcer con la maglia del Castelgoffredo ancora da numero uno. Il pronostico non lascia grandi spazi al Norbello, ultimo, zero punti al netto di due punti di penalizzazione. Sarà l’occasione per salutare, come già avvenuto al Trofeo Città di Norbello un mese fa, un’atleta che con la maglia gialloblù ha fatto sognare uno scudetto. Stefanova è una delle tante fuoriclasse al servizio del Castelgoffredo, campione d’Italia e primo in classifica.

Le due partite del Norbello, maschile e femminile, si giocano in contemporanea.

Domani il Muravera viaggia in Toscana dove affronta il Prato. È in gioco il quarto posto, attualmente occupato dal Muravera che nel frattempo continua a raccogliere successi nei tornei giovanili.

In calendario anche Sud Tirol-Quattro Mori, rinviata al 26 gennaio.

SERIE A2 MASCHILE

Tiene alta l’attenzione il derby di stasera al Palatennistavolo (ore 15,30) tra Marcozzi “B” e Santa Tecla Nulvi. Cagliaritani primi in classifica nel girone B, imbattuti. Nulvi, con l’arrivo di Koldas, è in serie positiva. Con due vittorie e un pari ha lasciato l’ultimo posto ed è in una posizione intermedia con sette squadre dal secondo all’ultimo posto, in quattro punti.

Nel girone A il TT Sassari è in cerca di riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Durante la sosta si è consolato con le numerose affermazioni nei tornei giovanili. Oggi si reca a Cascina, trasferta diventata difficile dopo l’arrivo tra i toscani dello spagnolo Rafael Taboada che ha coinciso con le prime due vittorie.

