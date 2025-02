Un weekend con due derby, entrambi a Norbello e in contemporanea, ma anche un turno dei campionati con tante aspettative. Le hanno Marcozzi e TT Sassari a un passo dai playoff, le ragazze del Norbello prime in classifica, Santa Tecla Nulvi e Muravera che sentono da vicino il profumo della promozione in A1.

Serie A1 maschile

Norbello-Marcozzi non è mai stato un derby scontato. La sfida di oggi è ancora una volta pesante, con il Norbello che non può più permettersi passi falsi se vuole salvarsi, e la Marcozzi che punta a consolidare il secondo posto e blindare i playoff. Lunedì per il Norbello c’è una scialuppa di salvataggio, il recupero con il Servigliano, dove non c’è alternativa alla vittoria. A proposito di playoff, oggi per il TT Sassari potrebbe arrivare una solida spallata grazie al match casalingo con il Prato, ultimo in classifica. Terzo posto da conservare con un occhio a un gradino più in alto.

Serie A1 femminile

L’altro derby si gioca sul secondo tavolo della Palestra Comunale, Norbello-TT Sassari, la prima contro l’ultima. Il Norbello vuole conservare il primo posto, utile in chiave playoff. Lunedì incrociano le racchette Castelgoffredo e Quattro Mori, rivincita della finale di Coppa Italia vinta dalla squadra lombarda.

Serie A2 maschile

Tre punti di vantaggio sulla seconda. Questa è la dote del Santa Tecla Nulvi nel girone A che oggi ospita il TT Marco Polo, squadra di media classifica. Un momento di respiro prima delle due trasferte decisive, a marzo, a Milano e Pieve Emanuele.

Meno tensione in casa Muravera, nel girone B, che amministra sei punti di vantaggio sulla seconda. Domani pomeriggio gioca a Lucca, conoscendo il risultato del TT Torre del Greco (l’unica squadra che può ancora insidiarla).

Impegno casalingo per la Marcozzi “B” stasera contro il King Pong Roma.

© Riproduzione riservata