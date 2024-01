Il derby della serie A1 femminile lo vince il Quattro Mori, 4-0 al Norbello che si arrende strappando appena un set. La prima sorpresa dell’anno arriva dalla Marcozzi bloccata sul pari dall’ultima in classifica.

A1 MASCHILE

Tra la Marcozzi seconda in classifica e il Sant’Espedito Napoli, ultimo con un punto, è andata al contrario di ogni favorevole pronostico, un pareggio 3-3. A parziale scusante per la squadra di Ferrero le precarie condizioni fisiche di Sun Shiyu che ha perso due partite, come nel match di andata. Inizia bene lo svedese Brodd che nei primi due set concede appena tre punti a Palmieri, il terzo lo vince ai vantaggi. Cominciano le grane quando Vallino Costassa non viene a capo dell’ungherese Kosiba, due set equilibrati, il terzo perso a 6. Sun Shiyu non ha paura del quarantenne Riniotis, vince senza patemi i primi due set poi cambia il vento e il greco rimonta e vince i successivi tre set senza forzare. Vallino Costassa e Brodd affiancano e sorpassano i campani in due incontri praticamente in fotocopia. Contro rispettivamente Palmieri e Riniotis perdono il primo set e vincono i successivi tre con fatica e con minimi scarti. Per vincere serve il punto di Sun Shiyu, ma Kosiba si impone in quattro set, il primo e il terzo ai vantaggi, poi il cinese vinto il secondo, non ne ha più.

La prima di ritorno si concluderà venerdì con Messina-Norbello, partita con vista sul secondo posto per entrambe, e sabato con Bagnolese-Prato.

A1 FEMMINILE

Ricordando la bella partita dell’andata, terminata in parità, era lecito attendersi una replica. Il Quattro Mori è già in modalità Champions League, ma il Norbello è in formazione rimaneggiata. Il derby è stato veloce, 4-0 per la squadra cagliaritana momentaneamente seconda in classifica. Tra la scatenata Tania Plaian e l’argentina Parola non c’è partita, tre set veloci per la rumena. Non va diversamente nel match successivo. Nel Norbello si rivede Aleksandra Falarz che all’andata superò in tre set Wu Xinxin. Tre set anche ieri ma in favore della cinese. Per assistere ad un set combattuto bisogna attendere il derby italiano tra Arianna Barani del Quattro Mori e Veronica Mosconi Norbello. Il primo set termina 12-10 per Barani. Mosconi parte 7-0 e viene rimontata dopo due set point. Nel secondo è avanti 7-4 ma stavolta il parziale di 7-0 (questo decisivo) è di Barani, che dilaga nel terzo. Ultima partita, Tania Plaian ha un momento di distrazione e concede al Norbello l’unico set della serata, sullo 0-2 Falarz vince il terzo ma è solo una fiammata, Plaian non concede altri spazi.

Rinviate le altre due partite della prima di ritorno. Castelgoffredo-Prato si giocherà il 22 gennaio, Muravera-Sud Tirol, inizialmente in calendario ieri sarà recuperata il 6 febbraio.

