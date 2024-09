Simone Carrucciu confermato alla presidenza del Comitato Regionale della Fitet, la Federazione del Tennistavolo. L’assemblea elettiva si è svolta lunedì a Norbello, alla presenza dei delegati di diciannove società sulle trenta aventi diritto. Per Carrucciu, presidente del Norbello, sarà il quarto mandato che coprirà il quadriennio olimpico sino al 2028.

È cambiata la compagine dei consiglieri. Agli uscenti Francesco Zentile (Santa Tecla Nulvi) in quota tecnici, e Michele Lai (TT Guspini) in quota dirigenti, si affiancano Alberto Ganau (TT Sassari) in quota dirigenti, e Celestino Pusceddu (Torellas Capoterra) in quota atleti. I due neoeletti subentrano a Gianluca Mattana (Muraverese) e Mario Muzzu (Norbello).

Carrucciu ha ricordato gli eventi di punta dell’ultimo mandato, come la vittoria della rappresentativa regionale al Trofeo Coni e l’organizzazione dei campionati italiani assoluti, seconda e terza categoria a Cagliari nel 2023. Ha anticipato l’evento di rilevanza mondiale previsto a Cagliari, il torneo internazionale WTT Feeder dal 22 al 27 ottobre al PalaPirastu. Le tappe del circuito, prima di Cagliari, sono Halmstad, in corso in Svezia, e Dubai.

All’assemblea di Norbello era presente il Vice Presidente Vicario della Fitet, Carlo Borella.

