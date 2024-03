I campionati italiani Under 19 e Under 21 sono diventati un monopolio del tennistavolo sardo. Da venerdì a domenica, a Terni, i podi si sono riempiti di atlete e atleti che militano nella Marcozzi, Muravera, Norbello, Quattro Mori e TT Sassari. Il Muravera è stata la regina dei campionati, per sette volte ha ricevuto la medaglia d’oro, Marcozzi e TT Sassari tre volte, il Quattro Mori è salito due volte sul gradino più alto del podio. I plurimedagliati, con tre ori ciascuno, sono Valentina Roncallo e Miriam Carnovale del Muravera, Johnny Oyebode del TT Sassari e Federico Vallino Costassa della Marcozzi.

Venerdì i tornei a squadre hanno aperto i campionati, e il Muravera si è subito preso la scena. Ha vinto l’oro a squadre Under 21 con Roncallo, Margherita Cerritelli e Francesca Seu, battendo 3-2 in rimonta nella partita decisiva il Quattro Mori di Barani e Rossana Ferciug, medaglia d’argento. Poco dopo il bis, a squadre Under 19, con Carnovale e Nicoletta Criscione, in finale battuto il Prato. Il TT Sassari prende l’argento nell’Under 21 maschile a squadre con Oyebode, Marco Poma e Elia Licciardi, in finale ha perso 3-2 con il Casamassima.

Sabato è la giornata dei doppi, altri momenti trionfali, sei ori su sei competizioni. Oyebode e Roncallo vincono il doppio misto Under 21, battendo in finale Lorenzo Martinalli (Marcozzi) e Arianna Barani (Quattro Mori). Bronzo per Marco Poma e Lisa Bressan del TT Sassari, e la coppia formata da Margherita Cerritelli (Muravera) e Marco Cappuccio (Norbello). Doppio misto Under 19, oro a Vallino Costassa e Carnovale, si continua con il doppio femminile Under 21 dove Roncallo e Barani salgono sul gradino più alto del podio. Under 19 al duo del Muravera, Nicoletta Criscione e Miriam Carnovale. Non è finita è il momento degli uomini. Doppio Under 21 come da pronostico a Poma e Oyebode che in finale rimontano due set e si prendono la rivincita su Giordano e Sofia del Casamassima. Doppio Under 19, altro oro con l’inedita coppia Vallino Costassa e Alessandro Costa del Muravera. Ieri, domenica, si chiude con i singolari e arrivano altri tre ori. Tra le donne, Barani e Roncallo dopo la vittoria nel doppio si separano e si ritrovano di fronte nella finale Under 21, vince Arianna Barani in tre set, dopo tre ori Roncallo si accontenta dell’argento. Under 19, Carnovale si arrende in finale a Nicole Arlia ai vantaggi del quinto set. Bronzo per Criscione. Uomini in campo, ancora Vallino Costassa trionfa e si conferma nell’Under 19. Si allungano i tempi nel singolare Under 21 per l’infinita semifinale tra Oyebode e Cappuccio. L’atleta tesserato con il TT Sassari (cresciuto nella Marcozzi e attualmente in Germania) vince i primi due set, Cappuccio rimonta e si va al quinto, praticamente un doppio set che Oyebode vince 21-19 e va in finale dove trova Giovannetti e vince in tre set, degna conclusione di tre giornate di gare costellate di vittorie e medaglie per il tennistavolo sardo.

