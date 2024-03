La Sardegna ancora protagonista ai campionati italiani di Molfetta, assoluti, seconda e terza categoria, conclusi ieri dopo otto giorni di gare. La spedizione degli atleti e atlete sarde o che giocano nell’isola riposta a casa sei medaglie d’oro, cinque d’argento e una di bronzo. Le più presenti sul gradino più alto del podio sono state Francesca Seu e Arianna Barani, con due titoli. Il Muravera ha vinto quattro medaglie d’oro. I successi di Molfetta hanno seguito la pioggia di medaglie vinte a Terni nel primo weekend di marzo ai campionati italiani Under 19 e Under 21.

Categoria assoluti

Erano attesi al successo, non hanno tradito. Carlo Rossi e Johnny Oyebode hanno vinto il torneo di doppio, ultimo trionfo in ordine di tempo da quando nella categoria giovanissimi con la maglia della Marcozzi hanno iniziato la loro catena di successi, individuali e in coppia. Oggi giocano in Germania, in Italia sono tesserati rispettivamente con Marcozzi e TT Sassari. In finale hanno battuto in cinque set i fratelli Leonardo e Matteo Mutti. Poco prima Oyebode si era fermato all’argento nel doppio misto in coppia con Gaia Monfardini, battuti in finale da Jordy Piccolin e Nicola Arlia.

Seconda categoria

Arianna Barani del Quattro Mori ha cominciato la frequentazione del podio vincendo il titolo del doppio misto in coppia con Alessandro Baciocchi, al termine di un’appassionante finale con Antonio Giordano e Sofia Minurri. Successivamente in coppia con Giulia Cavalli del Muravera è arrivato il successo nel doppio. In finale hanno battuto l’altra atleta del Muravera Miriam Carnovale e ancora Minurri. La stessa Carnovale ha vinto il singolare battendo Arianna Barani, per la terza volta sul podio.

Il doppio Marco Poma del TT Sassari e Alessandro Baciocchi è giunto secondo. In semifinale ha sconfitto dopo cinque set Izzo e Lorenzo Martinalli (Marcozzi), in finale hanno ceduto agli esperti Bisi e Ragni.

Terza categoria

Francesca Seu del Muravera non ha avuto rivali. Ha iniziato con l’oro nel doppio misto insieme ad Alessandro Pizzi. Un solo set perso nel torneo e finale vinta in tre set contro Cerquiglini e Irrera. Successivamente la sedicenne del Sarrabus ha vinto l’oro nel singolare in una finale tutta sarda dove ha battuto in quattro set l’altra promessa del TT Sassari Laura Alba Pinna. Entrambe hanno poi tentato l’avventura nel singolare di seconda categoria. Seu è stata eliminata nella fase a gironi da Barani e Sanchi, Pinna è giunta sino ai quarti di finale.

