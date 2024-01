Il Quattro Mori perde a Bolzano e la sconfitta costa il secondo posto nella serie A1 femminile. In A2 tornano alla vittoria Marcozzi “B” e TT Sassari, mentre rallenta la marcia di Nulvi.

SERIE A1 FEMMINILE

A Bolzano, nel recupero della seconda di ritorno, il Quattro Mori Cagliari è stato sconfitto dal Sud Tirol per 4-0. Risultato che consente alle bolzanine di balzare al secondo posto alle spalle dell’irraggiungibile Castelgoffredo. C’è stata incertezza solo nel primo match, tra l’ucraina del Sud Tirol Solomiya Brateyko (101 nella classifica mondiale) e la russa del Quattro Mori Elizabet Abraamian, andato avanti sino ai vantaggi del quinto set. Vinto 13-11 da Brateyko. Non manca l’impegno a Plaian che strappa un set, il terzo, a Monfardini ma non basta. Barani illude vincendo il primo set, ma Vivarelli la riporta alla realtà vincendo nettamente i successivi tre. Nulla da fare anche per Plaian battuta in tre set, i primi due di misura, da Brateyko. Ora il Quattro Mori pensa alla Champions League, mercoledì andata dei quarti al Palatennitavolo con le polacche del sarkiopol Tarnobrzeg.

SERIE A2 MASCHILE

Nel girone B riprende a vincere la Marcozzi “B” con un poderoso 4-0 a domicilio al TT Torre del Greco, terzo in classifica. Non stato facile per il team di Fabio Ferrero, con due incontri vinti al quinto set, prima Kuznetsov poi Toma entrambi contro Mellino. Altre due vittorie di Toma, in apertura su Pellegrini, e Martinalli in tre set sul nigeriano Falana.

Il Santa Tecla Nulvi frena la sua rincorsa con il pari interno, 3-3, con Casamassima. Le due formazioni hanno così raggiunto al terzo posto Torre del Greco. Assente Koldas è diventato più complicato mantenere i ritmi delle ultime giornate. Ma la partita si era messa nel migliore dei modi. Battuto Perri da Sofia nel match di apertura, Nulvi ha allungato con Margarone, Rasanen e ancora Margarone, tutti in quattro set rispettivamente su Labanu, Giordano e Sofia. Sul 3-1 altra sconfitta di Perri, successivamente Rasanen non è riuscito ad avere la meglio su Labanu cedendo al quinto set.

Nel girone A torna alla vittoria il TT Sassari, mancava da quattro giornate. 4-2 al TT Marco Polo Mazzano che consente il sorpasso e una situazione di classifica ora più tranquilla. Squadra bresciana tenuta in vita dall’ex numero uno d’Italia Paolo Bisi che ha battuto prima Marco Bressan poi Poma. Dopo lo svantaggio iniziale, Poma e Luca Bressan rimediano battendo in tre set Marchese e Chokry. E sul 2-2 Marco Bressan sembrava spacciato con Bassi, avanti 8-4 nel quinto set. Iniziata la rimonta ha vinto 12-10, spianando la strada della vittoria al fratello Luca che ha battuto Marchese in quattro combattuti set.

© Riproduzione riservata