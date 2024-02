Lo scontro al vertice della serie A2 maschile lo vince la Marcozzi. Un match infinito e una vittoria che manda l’avversario battuto sabato, il Servigliano, a -4 incalzato dal Santa Tecla Nulvi in serie positiva.

Il quarto concentramento della serie A2 femminile consolida il primo posto di Quattro Mori e Muravera nei rispettivi gironi.

SERIE A2 MASCHILE

La Marcozzi ha superato l’imbattuta matricola Servigliano per 4-1, ma quanta fatica. Quattro incontri (su cinque) si sono conclusi al quinto set, complessivamente sei set sono terminati ai vantaggi.

Inizia Toma che subisce la rimonta ma batte il nigeriano Etim, Martinalli si fa sorprendere da Cerza, poi entra in scena il quarantaseienne Maxim Kuznetsov. Di fronte al tredicenne Danilo Faso, una sola sconfitta in stagione e astro nascente del tennistavolo italiano, vince un’interminabile partita con quattro set risolti ai vantaggi, 13-11 al quinto. Toma supera Cerza nell’unico match concluso al quarto, e ancora Kuznetsov conferma il suo stato di grazia battendo Etim.

La Marcozzi è fuori classifica, infatti la squadra “A” che milita in A1 è terza e matematicamente salva. Per la promozione entra così in gioco la seconda, attualmente il Servigliano, ora attaccata da vicino dall’altra matricola, il Santa Tecla Nulvi, che a Napoli ha battuto Frassati per 4-2. Gara meno semplice del previsto, risolta dall’immancabile doppietta di Koldas e i punti di Perri e Margarone.

SERIE A2 FEMMINILE

Il Quattro Mori sigla l’unica doppietta della giornata, mentre Muravera e le due formazioni del Norbello concludono il concentramento con una vittoria e un pari. Una vittoria e una sconfitta per il TT Sassari.

Le partite del girone B sono state disputate a Torino, dove il Norbello Blu ha prima battuto la capolista Novara 4-2, ed ha poi pareggiato con il TT Marco Polo 3-3. In evidenza Ivanova con quattro punti, due di Manuela Daniele, uno di Atoyan.

Nel girone C, disputato a Jesi, il Quattro Mori ha staccato tutti e comanda la classifica in solitudine. Due vittorie, con Athletic Club e Prato, entrambe per 4-2. En plein di Wei Jian con quattro punti (con Suprunova dell’Athletic ha rimontato due set vincendo 16-14 al quinto), tre vittorie di Ferciug, una di Pauliuc.

Norbello ha ospitato le partite del girone D con due derby in calendario. Ha iniziato il TT Sassari che ha battuto il Molfetta, nell’altro tavolo Muravera e Norbello Giallo concludevano il derby 3-3. Encea e doppietta di Cavalli per Muravera, Tan Wenling (2) e Ovelar per Norbello. A seguire il Muravera ha vinto la sfida al vertice con l’Ennio Cristofaro, 4-1 con doppiette di Encea e Cavalli, e guida la classifica. Norbello ha vinto l’altro derby con TT Sassari, 4-0 con doppietta di Tan Wenling, e punti di Ovelar e Di Meo.

