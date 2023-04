Ancora medaglie ai campionati giovanili di Terni, conclusi oggi dopo sei giorni di gare. È ancora il Muravera che arricchisce la sua bacheca con due ori e un argento, mentre il TT Sassari torna in Sardegna con due argenti e due bronzi. La Marcozzi conquista una medaglia d’oro, e sul podio sale anche il Guspini con un secondo posto.

La protagonista più attesa era Francesca Seu del Muravera, che ha conquistato l’oro nel torneo Under 15, dove Laura Pinna del TT Sassari è giunta terza. Un cammino iniziato nella fase a gironi. Pinna ha vinto il suo raggruppamento battendo Cicuttini, testa di serie numero 3, e Filippi (numero 6), perdendo con Libretti. Seu ha battuto Misceo, ha perso con Candela Sanchi (il duello si ripeterà), e superando Zaniboni ha concluso al secondo posto. Superate nei quarti rispettivamente Galli e Marinelli, Seu e Pinna sono di fronte in semifinale. La pongista del Muravera vince in cinque combattuti set e va in finale, dove ritrova Sanchi e stavolta la vittoria è sua, ancora al quinto set. Francesca Seu e Laura Pinna uniscono le forze nel doppio Under 15, vincono tre partite e giungono in finale, dove hanno di fronte ancora Sanchi in coppia con Minurri. Stavolta le allieve di Saiu e Poma soccombono 3-1 e si accontentano dell’argento, dopo il vittorioso primo set, e un set point non trasformato nel quarto.

Medaglia d’oro per la Marcozzi nel torneo Under 17, vinto dal siciliano Daniele Spagnolo, titolare della formazione di serie A2. Vinta agevolmente la fase a gironi, con tre vittorie per 3-0, nelle eliminatorie mette in riga uno dopo l’altro Calarco, Cipriano, Garello e in finale Fantoni battuto ai vantaggi del quinto set.

Il Muravera non si è accontentato, e nell’ultima giornata ha vinto l’oro nel torneo Under 11 a squadre, battendo in una finale tutta sarda il Guspini. Anna Dessì e Claudia Melis, allenate da Nicola Pisanu hanno avuto la meglio su Alice Meloni ed Elena Kuznetsova.

Il TT Sassari scopre due giovanissimi talenti, Nicola Cilloco e Federico Casula che insieme salgono due volte sul podio nei tornei Under 11. Argento a squadre, battuti in finale dal Kras Sgonico, e bronzo nel doppio. In semifinale sono stati battuti dalla coppia Trevisan-Slavec che vinceranno poi il titolo.

© Riproduzione riservata