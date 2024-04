L'Open del Tc Cagliari, che mette in palio per il vincitore una wild card per le qualificazioni del Superchallenger Atp 175 in programma da lunedì è arrivato ai quarti di finale. Tanti i rappresentanti del circolo organizzatore in campo (cinque agli ottavi di finale, più tre teste di serie).

E le quattro teste di serie entrano in gara oggi.

Alle 14, Federico Salomone, numero 1 del seeding, tesserato per il Tc Terranova, affronta Carlo Cataldi (Poggio Sport Village), reduce dal 6-3, 6-4 a Lorenzo Rocco; non prima delle 15.30, la 4, Giacomo Crisostomo, gioca contro Alessandro Filippo Mondazzi, che ha battuto 6-0, 7-5 Dario Nicolini (Tennis Elmas); non prima delle 17, la 2, Vito Dell'Elba se la vede con Alberto Sanna, campione uscente, che ha regolato con un doppio 6-1 Mauro Spanu; e non prima delle 17.30, la 3, Niccolò Dessì, incontra Riccardo Ciulli, che ha superato 6-1, 6-2 Mauro Testa (Tennis Elmas).

