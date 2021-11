Terzo match e terza vittoria per il Tc Cagliari, che mantiene la vetta nel girone 2 del campionato di serie A2 di tennis femminile a squadre. 3-1 il risultato delle ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello sul campo del Ct Eur, con vittoria messa in cascina già dopo i tre singolari vinti da Dalila Spiteri (6-1, 6-3 sull'italo-elvetica Lisa Sabino), da Nuria Brancaccio (4-6, 6-2, 6-1 dalla spagnola Yvonne Cavalle) e da Barbara Dessolis (7-6, 6-1 su Benedetta Sensi).

A risultato acquisito, Brancaccio e Dessolis hanno perso 6-4, 0-6, 10-7 contro Sabino e Diletta Alessandrelli 10-7. «Continuiamo a conoscerci, le ragazze stanno trovando più ritmo di gioco, tutte molto convinte delle possibilità che abbiamo di portare a casa le partite. Bene il risultato e bene l'atteggiamento - dichiara Vassallo Arguello – sono molto contento di avere una squadra che ha questo livello di professionalità, che si vede in ogni dettaglio, quando arrivano il giorno prima (con tutto lo sforzo che stanno facendo tra aerei e tornei per essere sempre presenti), come mangiano, come riposano, come fanno il riscaldamento, l'atteggiamento nella partita e dopo», prosegue l'ex pro argentino.

«Per il circolo sono cose molto importanti, perché questa filosofia di sportività, i principi di rispetto, professionalità, onestà, impegno, sono cose che ci interessano molto più che vincere o perdere».

