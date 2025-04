Fermo il campionato maschile, ha preso il via la seconda fase della Serie C di tennis femminile a squadre.

Il lungo fine settimana dei playoff è iniziato venerdì, con il derby delle due squadre del Tc Cagliari: la A ha battuto la B 4-0. Buon esordio per il Quattro Mori Tennis Team, che batte 3-1 le olbiesi del Tc Terranova, mentre è stata rinviata a venerdì 25 aprile il match tutto sassarese tra Milano 26 e Torres Tennis.

Nei playout, a riposo lo Sporting Ct Quartu, parte benissimo il Tc Alghero Capricci, che sbanca 4-0 i campi del Ct Decimomannu.



Prima giornata.

Playoff: Milano 26-Torres Tennis (rimandata al 25 aprile), Quattro Mori Tennis Team-Tc Terranova Olbia 3-1, Tc Cagliari B-Tc Cagliari A 0-4 (giocata venerdì).

Classifica: Tc Cagliari A e Quattro Mori Tennis Team 2; Milano 26*, Torres Tennis*, Tc Terranova Olbia e Tc Cagliari B 0. (* una partita in meno).



Playout: Ct Decimomannu-Tc Alghero Capricci 0-4. Ha riposato Sporting Ct Quartu.

Classifica: Tc Alghero 2; Sporting Ct Quartu* e Ct Decimomannu 0. (* una partita in meno).

© Riproduzione riservata