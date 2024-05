Si disputa domani, dalle ore 10, il campionato di Serie B di tennis a squadre maschile e femminile. Sei le squadre sarde in campo nella manifestazione nazionale.

In B1 maschile, mentre riposano il Tc Alghero (Girone 1) e il Tc Terranova (3), la Torres Tennis ospita il Tennis Viserba (2), il Tc Porto Torres riceve la visita dei romani del Play Pisana (3) e il Tc Cagliari esordisce in casa contro il Tc Padova (5).

Nel Girone 2 della B1 femminile, riposa il Tc Cagliari.

Nel Girone 7 della B2 maschile, prima storica partita casalinga nella categoria nazionale per il Poggio Forte Village, che ospita i laziali del Tc Segni.

Nel Girone 3 della B2 femminile, match oltre Tirreno per il Ct Decimomannu (a Latina, sui campi del Capanno Tennis Academy) e per la Torres (a Benevento, in casa del Tc 2002).

© Riproduzione riservata