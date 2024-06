Questa mattina, nella sede della Fitp, è andato in scena il sorteggio dei playoff e playout dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 di tennis maschile e femminile a squadre.

Domenica, Tc Alghero, Tc Cagliari e Tc terranova Olbia, ospiteranno nel primo turno dei playoff, rispettivamente, Ct Pontedera, Tc Treviglio e Ct Eur Roma. In caso di vittoria, le tre sarde sfideranno nella doppia finale-promozione, rispettivamente, Tc Padova, Amp Pavia e Ct De Guido Mesagne (andata in casa domenica 30 giugno, ritorno oltre Tirreno il 7 luglio).

Per i playout, la Torres Tennis si giocherà la conferma nella categoria nel doppio incontro contro il Momy Sport Village (andata domenica 30 giugno a Rivalta di Torino, ritorno la prima domenica di luglio dopo a Sassari).

Per la B1 femminile, il Tc Cagliari attende la vincente del match tra Tolentino e Piombino (doppia finale il 30 giugno oltre Tirreno e il 7 luglio a Monte Urpinu), mentre, per i playoff di B2, il Ct Decimomannu avrà la doppia sfida contro Montecatini (23 in casa e 30 giugno in Toscana).

Per i playout di B2 maschile, il Poggio Forte Village se la vedrà con il River Sport (match d'andata domenica a Capoterra, ritorno il 30 a Udine).

