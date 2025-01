Quattro tennisti del Tc Cagliari protagonisti sui campi di casa dell'Open Bnl, che mette in palio punti per la classifica che decreterà i partecipanti alle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia a Roma.

Sono Samuele Porcu, Lorenzo Rocco, Riccardo Ciulli e Alberto Sanna vincenti, rispettivamente, con un doppio 6-3 su Jacopo Opezzo (Villaforte Tennis), 6-1, 6-3 su Tommaso Clementini (Ct Montarello), 6-2, 6-1 su Michele Sartirana (Villaforte Tennis). Alberto Sanna ha fatto il resto battendo Matteo Meneghetti (Tc Istrana) con un doppio 6-4.

In doppio, centrano la doppietta Porcu (che in coppia con Mauro Spanu ha battuto Noè e Marniga 7-6, 6-1) e Ciulli (con Edoardo Pilia, supera il primo turno 6-3, 6-3 contro Miserere-Delfino).

Saluta il torneo il sassarese Matteo Mura, ko al terzo set contro Giuseppe Catapane (New Tennis Torre del Greco) al termine di un match up & down: il torresino ha perso il primo set, per poi non concedere giochi nel secondo. Nel terzo, il tennista campano ha chiuso 6-3, in proprio favore.

Tra i tennisti sardi salutano il singolare anche Edoardo Pilia, Francesco Contu, Mattia Secci, Dario Nicolini e Federico Visioli.

Entra in campo anche il doppio nei campi del Tc Cagliari: al torneo Open Bnl in palio pass (anche diretti) e punti per gli Internazionali Bnl d'Italia, in programma a maggio sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Subito addio all’esordio della coppia formata da Sofia Del Balzo Ruiti e Aurora Deidda, sconfitte 6-2, 6-4 da Greta Rizzetto e Giulia Gabba, piemontesi campionesse in carica di doppio di Seconda categoria.

