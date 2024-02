Marco Pinna e Aurora Deidda si sono aggiudicati il Trofeo Memis, l'Open maschile e femminile disputato sui campi dell'Accademia Tennis di Sassari.

Il singolare maschile ha visto l'alfiere del Tc A.Novelli La Maddalena superare 7-5, 6-4 in finale Andrea Oronti (Torres Tennis).

Il torneo femminile, invece, la portacolori del Milano 26 di Sassari ha battuto 7-6, 4-6, 7-5 la “padrona di casa” Carolina Giua al termine di un match durato tre ore.

Per la Terza categoria femminile, vittoria 6-3, 6-2 per Marta Mura (Tc Ghilarza) su Sofia Ruiu (Tc Porto Torres).

I tabelloni di chiusura di Quarta Categoria hanno visto i successi del tennista di casa Daniele Manca (6-4, 6-0 sull'Under 16 torresino Alberto Madeddu) e della torresina Martina Budroni (6-4, 6-2 su Alessandra Muzzu dello Junior Tennis Stintino).

