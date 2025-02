Stop negli ottavi di finale dell'Itf15 di Monastir per Lorenzo Carboni.

Il 18enne algherese, 826 della classifica mondiale e in tabellone come special exempt, si è ritirato sul 7-5, 4-0 per il suo avversario, il 24enne ucraino Georgii Kravchenko (865 Atp).

