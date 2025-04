Sotto lo sguardo attento del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, Anastasia Sobalieva ha conquistato il trofeo femminile del secondo dei sei Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. La tennista ucraina, numero uno del seeding, ha sconfitto in tre set, 6-0, 3-6, 6-2, la francese Emma Léné, arrivata in finale dopo essere passata dalle qualificazioni.

Sugli altri campi, sono intanto iniziate le qualificazioni maschili del terzo dei sei Itf Combined consecutivi che rientrano nella manifestazione Forte Village Tennis Project e sono organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Al Forte, il presidente Binaghi ha parlato del momento d’oro del tennis italiano: “Abbiamo dei ragazzi, che è meglio non nominare per non creare pressioni eccessive su di loro, che sono tra i migliori al mondo. Sono le nostre speranze del futuro, che seguono le orme di Sinner. Io sono qua al Forte Village di Santa Margherita di Pula per vedere lo svolgimento di quei tornei che Sinner, Berrettini e Musetti giocavano qualche hanno fa. Non dobbiamo farci trascinare da questa grande travolgente emozione che ci stanno dando i nostri giocatori di vertice, ma dobbiamo continuare a prestare attenzione alla base, ai giovani, e dobbiamo cercare di lavorare più di prima per fare in modo che questa era travolgente del tennis italiano non abbia soluzione di continuità in prospettiva”.

