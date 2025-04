Nel mercoledì del quarto dei sei Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, l’Italia ha centrato un poker di vittorie nel tabellone maschile.

A sorprendere in positivo è il successo del qualificato Daniel Bagnolini, che dopo oltre tre ore di gioco si è imposto 6-3, 4-6, 7-5 il davisman romeno Cezar Cretu, testa di serie numero 7. Occhi puntati anche sui tre derby tricolori, in cui a trionfare sono stati il numero 8 Andrea Picchione (7-5, 6-3 su Marcello Serafini), Gabriele Piraino (7-6, 7-5 su Gianmarco Ferrari) e Federico Bondioli (6-1, 6-4 sul qualificato Maximilian Figl). A segno anche Facundo Juarez e la wild card Iannis Miletich vincenti ieri.

Out i qualificati Andrea Bacaloni (6-4, 7-5 dal ceco Hynek Barton) e Alessandro Spadola (6-4, 6-3 dal francese Arthur Gea, testa di serie numero 3).

Femminile. Sei le italiane agli ottavi nel femminile. La testa di serie numero 1, Nuria Brancaccio, ha battuto 2-6, 6-3, 6-1 in rimonta Beatrice Ricci, mentre la numero 2, Giorgia Pedone, ha sconfitto 6-1, 2-6, 7-5 in 2h30’ Samira De Stefano. Jennifer Ruggeri, che era stata battuta nelle qualificazioni, è tornata in gioco come lucky loser e ha siglato un pesante 6-3, 2-6, 6-1 sulla numero 5 del tabellone, la giapponese Hikaru Sato. Anastasia Bertacchi ha superato 7-6, 6-4 l’olandese Jasmijn Gimbere, Enola Chiesa ha sconfitto 1-6, 6-4, 6-2 l’altra qualificata italiana, Federica Di Sarra. Agli ottavi anche Tatiana Pieri, che si è imposta 4-6, 6-0, 6-2 sulla wild card Camilla Gennaro. Sfortunate le altre due wild card italiane: Eleonora Alvisi ha dato forfait, mentre Noemi Maines ha incassato un doppio 6-2 dalla numero 4 del torneo, la francese Julie Belgraver.

I tornei Itf Combined di Santa Margherita di Pula rientrano nella manifestazione Forte Village Tennis Project e sono organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

