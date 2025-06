Si sono giocati oggi i match di ritorno del tabellone nazionale del campionato di Serie C di tennis a squadre.

Il Quattro Mori Tennis Team maschile e il Tc Cagliari femminile sono promosse in B2. Resta in C regionale il Ct Decimomannu maschile.



Tabellone maschile.

Ct Decimomannu-Tc Ottrano Filottrano (andata 0-6) 1-1

Quattro Mori Tennis Team-Tennis Sanremo (4-2) 4-0



Tabellone femminile.

Tc Cagliari-Timing Brescia (3-1) 3-0

