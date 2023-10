Vittorie tricolori nei doppi maschile e femminile dell’ultimo dei sei tornei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Come era accaduto ieri, anche oggi la pioggia caduta sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula ha imposto un cambio di programma, e alla fine sono andate in scena solo le due finali dei doppi.

Giovanni Oradini e Alexander Weis hanno vinto il titolo maschile dopo essersi imposti 7-6(1), 7-5 nel combattuto match coi cechi Filip Duda e Roman Postolka. Martina Colmegna e l’argentina Guillermina Naya, invece, si sono aggiudicate il torneo femminile dopo grazie al 6-2, 6-7(6), 10-8 sulla tedesca Katharina Hobgarski e la svizzera Ylena In-Albon.

Domani, meteo permettendo, si cercherà di recuperare gli incontri saltati con un doppio turno che prevederà i quarti e le semifinali del tabellone maschile e gli ottavi e i quarti di quello femminile.

