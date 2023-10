Il piemontese Edoardo Lavagno, testa di serie numero tre, ha battuto spagnolo Carlos Sanchez Jover per 7-5, 4-6, 7-6(8) ed è approdato in semifinale al quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Out, invece, gli altri due italiani in gara. Salvatore Caruso, numero 7 del tabellone e vincente la scorsa settimana, si è arreso 6-3, 6-2 al britannico Felix Gill, mentre Giovanni Fonio, numero 8, è stato sconfitto 7-6(4), 6-4 dal numero due del seeding, il davisman bosniaco Nerman Fatic.



Nel femminile, due le italiane ai quarti. La wild card Anastasia Abbagnato, che ha avuto la meglio sulla tennista del Burundi Sada Nahimana, testa di serie numero 8, dovrà vedersela con la numero 1 del seeding, la slovena Veronika Erjavec, che si è imposta per 7-5, 6-3 su Giorgia Pedone. La numero 2, Nuria Brancaccio, era avanti 6-4, 1-0 quando la romena Andrea Prisacariu ha dovuto dare forfait per una distorsione alla caviglia e ora dovrà misurarsi con l’ucraina Oleksandra Oliynykova, arrivata ai quarti dopo il 5-7, 6-4, 7-5 rifilato in rimonta alla qualificata Anna Turati.

Le altre tre italiane sono state eliminate da altrettante teste di serie: la qualificata Denise Valente ha incassato un doppio 6-3 dalka serba Lola Radivojevic (numero 4), Aurora Zantedeschi si è ritirata per un problema al piede sul 6-4, 1-6, 0-3 contro la romena Cristina Dinu (numero 7) e Martina Colmegna è stata battuta 6-1, 6-2 dalla spagnola Leyre Romero Gormaz (numero 6).

