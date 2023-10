Solo due i singolari giocati oggi a Santa Margherita di Pula nell’ultimo dei sei tornei Itf Combined organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. A causa della pioggia caduta in nottata, che ha reso impraticabili alcuni campi, il supervisor ha cambiato il programma odierno e, tra i singolari, ne sono stati giocati solo due validi per gli ottavi di finale del singolare femminile. Nel derby italiano, Martina Colmegna, numero otto del tabellone, ha sconfitto 6-1, 2-6, 7-5 Enola Chiesa, mentre la numero 2 del seeding, l’elvetica Ylena In-Albon, ha battuto 6-4, 7-5 la qualificata Alessandra Mazzola del Tc Cagliari, che non è riuscita a portare la sfida al terzo set.

In-Albon e Colmegna si troveranno avversarie sia nei quarti del singolare, sia nella finale del doppio. La svizzera e la tedesca Katharina Hobgarski, che hanno passato il turno grazie al ritiro di Corinna Dentoni e Martina Peretti avvenuto dopo un game, sfideranno infatti Colmegna e l’argentina Guillermina Naya, che hanno superato 6-1, 6-3 la romena Alexandra Cadantu Ignatik e la bulgara Dia Evtimova.

Nel doppio maschile, avanzano Giovanni Oradini e Alexander Weis, che si sono aggiudicati col punteggio di 3-6, 6-2, 11-9 il combattuto match coi fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, e i cechi Filip Duda e Roman Postolka, che hanno battuto Tommaso Compagnucci e Stefano Reitano 7-6(5), 6-4.

Sono tre, invece, gli italiani nei quarti di finale del singolare. Alexander Weis, quarta testa di serie, ha superato 6-0, 6-4 il qualificato argentino Gian Matias Di Natale e affronterà lo spagnolo Carlos Sanchez Jover, numero 7 del seeding.

Oradini ha eliminato in rimonta la testa di serie numero 5 Giovanni Fonio e sfiderà il numero tre del seeding, il polacco Daniel Michalski che ha eliminato 6-4, 6-3 Fausto Tabacco.

Luciano Carraro ha battuto 6-2, invece 6-3 Andrea Gola e cercherà di sorprendere il bosniaco Nerman Fatic, numero 2 del seeding. Eliminata anche la testa di serie numero 6 Salvatore Caruso, sconfitto 2-6, 6-4, 6-2 in rimonta dallo spagnolo Pol Martin Tiffon.

