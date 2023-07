Lo storico Tennis Club Terranova di Olbia rinnova il direttivo e punta a completare importanti progetti. Alla presidenza eletto Giuseppe Bianco, vicepresidente è Nino Seu. L’organigramma si completa con Valentino Coizza, segretario e tesoriere, Lorenzo Cossu, direttore sportivo, Giovanni Tonzanu, responsabile Scuola tennis, Paolo Mendola, direttore del circolo e responsabile della struttura, e infine Fabio Satta, responsabile delle attività sociali.

«Ci auguriamo che il Comune di Olbia in tempi brevi completi l’iter procedurale per l’assegnazione di tutte le strutture del tennis club all’A.S.D. Tennis Club Terranova Olbia, all’interno del parco Fausto Noce – afferma il neo presidente - anche in ragione degli importanti investimenti, in raccordo con la stessa amministrazione comunale, che abbiamo in programma di realizzare». Tra questi la realizzazione di un impianto fotovoltaico che renderà la struttura energeticamente autosufficiente, il rifacimento di spogliatoi e club house e la realizzazione di uno o più campi da padel.

Il circolo è attualmente punto di riferimento a livello regionale, con 7 campi, dei quali 5 in green set, uno in terra battuta e uno in erba sintetica. «Vogliamo confermare i nostri progetti e i risultati raggiunti, con la scuola tennis e i campionati a squadre, tra i quali il fiore all’occhiello è la nostra squadra di B1 maschile nazionale – sottolinea ancora Bianco -. Abbiamo 15 squadre comprese quelle giovanili e circa 130 allievi della scuola tennis». Tra gli obiettivi del nuovo direttivo anche il potenziamento delle attività sociali vogliamo crescere con nuove iniziative legate alla città. Battesimo di fuoco l’evento tennistico “Olbia Challenger 125”, una prima internazionale che si svolgerà al TC Terranova dal 15 al 22 ottobre.

Intanto sono in corso i primi turni del Torneo del Mare, l’Open nazionale con oltre 150 giocatori iscritti, tra torneo maschile e femminile, e la possibilità di nuove iscrizioni successive con l’ingresso nel torneo dei giocatori di seconda categoria. «Sfrutteremo gli orari serali e sarà un grande spettacolo, in attesa dell’evento di ottobre per il quale siamo orgogliosi ed emozionati – conclude Bianco -. A settembre poi ripartirà a pieno regime la scuola tennis, anche se manteniamo i corsi estivi e l’attività degli atleti agonisti. Contiamo di confermare e anzi incrementare i numeri positivi dello scorso anno».

© Riproduzione riservata