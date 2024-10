Luca Caminiti ed Eva Piras si aggiudicano il Trofeo Riviera del Corallo, torneo di Terza categoria, che ha visto 74 atleti darsi battaglia sui campi in green set del Tc Alghero diretti dai giudici arbitro Giuseppe Calise e Giovanni Delogu.

Nel tabellone maschile, la vittoria è andata a Caminiti, che in finale l'ha spuntata in un derby tra "padroni di casa" su Gabriele Marras 6-0, 6-7(5), 10-6. In semifinale, Luca Caminiti aveva battuto 6-2, 2-6, 10-6 su Andre Virdis del Tc Ittiri, mentre Marras aveva regolato un altro compagno di circolo, Giuseppe Moscatelli.

Nel femminile, la torresina Piras ha conquistato il trofeo battendo due atlete di casa: 5-7, 7-5, 10-3 contro Giulia Mura in semifinale e 6-1, 6-2 su Alessandra Ogno in finale. Ogno che in semifinale aveva superato 6-0, 6-3 un'altra compagna di circolo, Ornella Boni.

