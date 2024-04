Al via domani, alle 10, il campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre. Nove le compagini sarde impegnate: cinque nella B1 maschile, una nella B2 maschile, una nella B1 femminile e due nella B2 femminile.



B1 maschile.

Girone 1, il Tc Alghero esordisce a Casale Monferrato. In casa affronterà il Tc Treviglio (19/5), Ct Persiceto (9/6) e Tc Rungg (16/6), mentre giocherà a Pesaro, contro il Tc Baratoff (26/5) e a Schio (2/6).



Girone 2, la Torres Tennis inizia da Verona. A Sassari arriveranno Tennis Viserba (5/5), Tc Borgtrebbia (26/5) e Tc Perugia (9/6), mentre andrà oltre Tirreno per affrontare i calabresi del Tc Pharaon (2/6) e Montecatini (16/6).



Girone 3 con Tc Porto Torres e Tc Terranova.

I turritani volano a Bolzano. Poi ospiteranno Play Pisana (5/5), Ct Pontedera (26/5) e Tc Milano (16/6), mentre giocheranno a Bari (2/6).

Gli olbiesi saranno di scena a Roma, contro il Play Pisana. Match casalinghi contro il Tc Bolzano (9/6) e Ct Bari (16/6), in trasferta a Milano (26/5) e Pontedera (2/6).

Il derby è previsto in Gallura il 19 maggio.



Girone 5, il Tc Cagliari riposa. L'esordio è in programma sette giorni dopo a Monte Urpinu contro il Tc Padova. Sfide casalinghe contro i romani del Ferratella (19/5) e i milanesi del Quanta Club (2/6). Impegni in Penisola contro Junior Tennis Perugia (26/5), Tc Poggibonsi (9/6) e Ct Lanciano (16/6).



B1 femminile, girone 2, il Tc Cagliari esordisce a Verona, sui campi del Ct Scaligero. Match casalinghi contro Ct Bari (19/5), Tennis Beinasco (9/6) e Ata Battisti Trento (16/6), si varca il Tirreno per affrontare Tc Castiglionese in Toscana (26/5) e Tc Baratoff a Pesaro (2/6).



B2 maschile, girone 7, il neopromosso Poggio Forte Village esordisce nella categoria nazionale a Siena. Sui campi del Poggio Sport Village arriveranno i laziali del Tc Segni di Carpineto Romano (5/5), i romani del Forum (26/5) e il Ct L'Aquila (9/6). In trasferta, sfide al Tennis Park di Calenzano (2/6) e al Circolo Canottieri Roma (16/6).



B2 femminile, girone 3, con Ct Decimomannu e Torres.

Per Decimo, l'esordio nella categoria nazionale salta, visto il ritiro delle romane del Tevere Remo (4-0 a tavolino), quindi si scenderà in campo sempre a Roma, ma in casa del Capanno Tennis Academy. Match casalinghi contro le romane del Tc 2002 (26/5) e Quanta Club Milano (16/6), mentre in trasferta si giocherà a Macerata (9/6).

Le sassaresi iniziano ospitando il Capanno, per poi giocare in casa anche contro il Tennis Macerata (2/6). Sfide in Penisola contro il Tc 2002 (5/5) e Quanta Club (9/6). Il 4-0 in casa del Tevere arriverà il 26 maggio, sette giorni dopo il derby sardo in programma a Sassari.

© Riproduzione riservata