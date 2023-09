Niente da fare per l’italiano Federico Arnaboldi, è stato il polacco Daniel Michalski a vincere l’Itf maschile giocato sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Michalski si è aggiudicato il primo dei sei tornei Itf Combined internazionali organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio dopo una battaglia durata due ore e 59 minuti, al termine della quale si è imposto in rimonta, 2-6, 6-4, 6-2, sull’italiano, numero otto del seeding.

Se Michalski ha centrato così il quarto successo in un anno sui campi di Pula, domani la tedesca Hobgarski proverà a fare il bis, dopo aver vinto oggi il titolo di doppio, con la slovena Ziva Falkner, battendo 6-1, 6-2 Miriana Tona e Yasmin Mansouri. La tedesca, che ha superato 6-4, 6-1 Deborah Chiesa, domani sfiderà in finale l’italiana Federica Bilardo che, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato 7-5, 2-6, 6-3 la testa di serie numero 1 del torneo, la spagnola Carlota Martinez Cirez.

Nel doppio maschile, invece, Alexander Maarten Jong e Jesse Timmermans hanno trionfato, col punteggio di 6-2, 3-6, 10-6, nel derby olandese con Dax Donders e Sidane Pontjodikromo.

