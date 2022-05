Tempo di finali nei due tornei Open di Basket maschile MSP (Movimento Sportivo Popolare). Domani, infatti, di sicuro si assegnerà il titolo ‘Silver’, mentre nella categoria ‘Gold’ si gioca gara 2 che potrebbe, lo stesso chiudere i conti.

Open Silver. Alle 20.30, sotto la direzione della coppia arbitrale Spiga-Murino, si giocherà la decisiva sfida tra il Basket Club San Sperate e i Wildcats di Isili. Da segnalare che nella serie di finale è saltato completamente il ‘Fattore campo’. Isili, infatti, allenato da Mario Corongiu, si era imposto in gara 1 a San Sperate (37-43), mentre i sansperatini, guidati da Pietro Aste, hanno vinto a Isili per 29-43. In seguito alla terza e decisiva gara 3, la vincente verrà promossa nella categoria open ‘Gold’.

Open Gold. È lotta tra Basket Iglesias e Basket Quartu per il titolo regionale. La serie vede avanti i quartesi, vittoriosi a Iglesias per 67-75, trascinati dai 26 punti personali di Nicola Tosadori. Per Usai e compagni, ultima chiamata al PalaValery di Quartu, domani alle 21 (arbitri Limbardi e Pirisinu) per allungare la serie. Per il Basket Quartu, invece, la possibilità di festeggiare tra le mura amiche.

Gli altri titoli. Nelle scorse settimane Msp ha incoronato le cinque squadre vincitrici degli altri campionati 2021/2022, ossia Condor Monserrato (Open femminile), Antonianum Quartu (Under 15), Training Villaputzu (Under 13/14 Verde) e Basket Ghilarza (Under 13/14 Rosso).

