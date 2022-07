L'anno scorso per il Tempio un secondo posto e tanti rimpianti nel campionato di Promozione girone C. Ma anche la consapevolezza di avere dato il massimo, con l'attenuante, per il cambio dei quadri della società e l'avvento del presidente Salvatore Sechi solamente a poche settimane dal via, di avere costruito una squadra all'ultimo momento. Totalmente diversa la situazione in vista della prossima stagione, con tutto il tempo necessario a costruire una squadra all'altezza della prestigiosa piazza. La dirigenza anzitutto ha chiamato in panchina allenatore ozierese Giuseppe Cantara, uno dei migliori tecnici sardi, l'anno scorso in forza alla Nuorese. Questi giorni la società ha calato un prestigioso poker d'assi. Dall'Ossese sono stati ingaggiati il fluidificante Paolo Arca (25 anni) e l'esterno Luca Sabino (19 anni), mentre dal Latte Dolce arriva il regista Luca Tedde (29 anni) e dall'Atletico Uri il difensore centrale Alessandro Pinna (22 anni). Tutti autentici lussi per la categoria. "Stiamo costruendo una squadra competitiva e soprattutto un progetto importante - spiega il presidente del Tempio Salvatore Sechi -. Miriamo ad aprire un ciclo vincente, che non guarda solo alla prospettiva di vincere un campionato. Gli acquisti vanno e andranno in questa direzione. Tutti i nomi saranno all'altezza di un nome e una piazza prestigiosa come quella di Tempio. Poi - conclude - sarà come sempre il campo a dare le sentenze definitive". Una filosofia chiara condivisa dal tecnico Giuseppe Cantara " Le sensazioni di queste settimane sono ottime - commenta -. Con la società c'è perfetta simbiosi e stiamo ponendo le basi per stagioni di vertice, all'altezza delle aspettative dei tifosi. Dopo i quattro nuovi ingaggi siamo alla ricerca di un portiere, un centrocampista e un attaccante. Ma potrebbero esserci altri arrivi". Confermato inoltre il bomber argentino Sergio Valenti e lo zoccolo duro dell'anno scorso. È ovvio che il Tempio, visto queste premesse, è destinato a recitare un ruolo di grande protagonista nel prossimo campionato di Promozione. I Galletti inizieranno la preparazione l'8 agosto allo stadio Nino Manconi.

