Il girone di ritorno della serie A2 femminile di basket si apre con l’impegno casalingo della Techfind, che alle 18 di domani ospiterà a Selargius il Palagiaccio Firenze, e con la seconda trasferta di fila del Cus Cagliari, atteso dall’Umbertide alle 15.30 di domenica.

Techfind per il poker. Il San Salvatore andrà a caccia del quarto successo consecutivo dopo la preziosa vittoria centrata sette giorni fa nonostante l’assenza di Granzotto e una Makurat a mezzo servizio. Stavolta le selargine affronteranno la squadra toscana con cui sono appaiate a quota 16 (le fiorentine però hanno giocato una partita in meno). Il Firenze da un mese è costretto a fare a meno della propria miglior giocatrice, l’infortunata Marta Rossini.

“È presto per parlare di obiettivi, vogliamo solo migliorare gara dopo gara e allenamento dopo allenamento, ma la squadra funziona sempre meglio è sono curiosa di vedere fin dove potrà arrivare”, ha commentato la guardia giallonera Francesca Mura. “Il Firenze è un’ottima squadra, grintosa e determinata, cercheremo di sfruttare le nostre migliori qualità per ottenere una buona prestazione, senza mai perdere concentrazione e fiducia, Makurat e Granzotto si sono allenate duramente per tentare il recupero, speriamo di averle a disposizione”.

Reazione Cus. Sul difficile campo di Patti, le universitarie hanno finalmente potuto schierare la capitana Erika Striulli e disputato una partita che non ha rispecchiato certo l’ultimo posto in classifica attualmente occupato dalle cagliaritane. Una reazione che fa ben sperare anche in vista della trasferta di domenica, che vedrà il Cus di scena sul campo dell’Umbertide, in ottava posizione dopo lo stop col Firenze.

“Abbiamo dimostrato che, quando giochiamo come una vera squadra e al meglio delle nostre possibilità, possiamo competere anche con le migliori formazioni. Sono contenta che Erika sia tornata: vederla condividere la sua esperienza e la sua calma in attacco non ha prezzo”, ha commentato Karolima Stawinska, top scorer cussina in Sicilia. “In settimana ci siamo concentrate sui tempi e i dettagli dei nostri giochi. Dobbiamo dare qualunque cosa per fare bottino pieno, non dovremo permettere all’Umbertide di andar via o di controllare il match”.

© Riproduzione riservata