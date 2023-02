Per il secondo weekend consecutivo, le squadre sarde dell’A2 femminile di basket restano a bocca asciutta. Per la Techfind Selargius, il 57-43 incassato a Battipaglia vale il terzo kappao di fila dopo la sconfitta di Matelica (65-44) e quella di misura con la Spezzina (55-56). Per il Cus Cagliari, che due settimane fa aveva ritrovato il sorriso superando il Vigarano (67-57), si tratta del secondo stop dopo quello di domenica a Savona (59-54), ma stavolta il 40-51 di Sa Duchessa fa particolarmente male poiché arrivato nello scontro diretto per la salvezza con l’Ancona. Le cussine restano ultime con 4 punti, a -4 dal Roseto (una partita in meno), -8 dalla Stella Azzurra, oggi vittoriosa, e -10 da Ancona. In attesa dei match di domani, il San Salvatore è ottavo, fermo a quota 18.

Il Cus. Il 4-0 iniziale delle universitarie ha illuso, perché Ancona, dopo essere stata sotto per 9’, ha chiuso il primo quarto sul 9-14 ed è arrivata all’intervallo lungo sul +9, dopo due parziali in cui le cagliaritane non hanno raggiunto la doppia cifra. Percentuali basse anche nella terza frazione, in cui il punteggio è rimasto inchiodato sul 23-32 per 4 interminabili minuti prima che Striulli lo sbloccasse dalla lunetta. La capitana ha lottato e provato a trascinare la squadra, ma arrivato al 30’ sul 25-38, al Cus non sono bastati i 15 punti segnati nell’ultimo quarto per riaprire l’incontro: Ancona ha risposto colpo su colpo ai centri di Striulli, Gagliano e Puggioni. Al 32', out Stawinska, uscita dal campo dolorante a un braccio dopo un contrasto sotto le plance.

La Techfind. A Battipaglia, giallonere mai in vantaggio e costrette a inseguire per tutto l’incontro Potolicchio e compagne. Le campane hanno provato subito a scavare il solco e hanno chiuso il primo quarto avanti 17-9. A metà della seconda frazione Pandori e Aispurua hanno siglato il -4, ma Battipaglia ha prontamente allungato fino al 32-19 prima dell’intervallo lungo e toccato poi il +20 al 30’ (47-27). Aispurua, Granzotto e Pandori hanno tentato di ricucire negli ultimi 10’ ma non è bastato.

Cus Cagliari-Ancona 40-51

(9-14; 9-13; 7-11; 15-13)

Cus Cagliari: Puggioni 10, Caldaro 1, Giangrasso 4, Stawinska 2, Striulli 16, Paoletti, Venanzi ne, Saias 4, Scanu ne, Gagliano 3, Usai ne, Testoni ne. Allenatore Federico Xaxa.

Basket Girls Ancona: Rimi 6, Bona 10, Mataloni 13, Albanelli 8, Maroglio 6, Pierdicca, Baldetti ne, Gianangeli, Garcia ne, Mandolesi ne, Pelliccetti 3, Yusuf 5. Allenatore Luca Piccionne.

Battipaglia-Techfind Selargius 57-43

(17-9; 15-10; 15-8; 10-16)

Afora Givova Battipaglia: Castelli 5, Potolicchio 17, Cutrupi 4, Alford 9, Rylichova 11, Lombardi, Seka 8, Catarozzo, Zanetti, Chiovato 3. Allenatore Vasilis Maslarinos.

Techfind San Salvatore: Aispurua 9, Mura, Granzotto 13, Ceccarelli 7, Srot 2, Pandori 8, Pinna, Vargiu, Valenti ne, Corongiu ne, Makurat 4. Allenatore Simone Righi.

