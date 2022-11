Nell’ultimo turno del girone Sud dell’A2 femminile di basket, la Techfind Selargius ha ritrovato una vittoria che mancava da due giornate, e il 59-68 siglato sul campo del Vigarano ha dato alla squadra una potente iniezione di fiducia. Sabato le giallonere del San Salvatore proveranno a sfruttare il ritrovato ottimismo già sul difficile campo del Patti, in Sicilia, in attesa di poter contare su un nuovo innesto, a cui lavora la società per sostituire l’infortunata Ola Makurat, ala polacca che aveva fatto grandi cose nelle prime due gare della stagione prima della rottura del tendine d'Achille. Intanto, è il presidente Marco Mura a commentare le prime settimane di campionato e a svelare i progetti futuri.

Il mercato. “Ci stiamo muovendo e contiamo quanto prima di avere un buon ricambio di Ola. Non sarà facile, perché era considerata la miglior straniera del girone, si stava inserendo bene e aveva un buon feeling con le compagne. Adesso farà la riabilitazione e aspetteremo il suo ritorno in campo, la prossima stagione”, ha promesso il numero uno giallonero. “Quest’anno abbiamo puntato su un gruppo giovane e siamo fortunati perché abbiamo delle ragazze educate e a modo: questo è alla base di tutto, un aspetto che la nostra società mette sempre al primo posto. Abbiamo trattenuto la capitana Silvia Ceccarelli e riportato a Selargius Marta Granzotto, due atlete che sanno come comportarsi e sono un modello per le giovani. Abbiamo scelto di puntare su giocatrici efficaci come Srot e l’argentina Aispurua, ma a sostituire Makurat sarà una giovane. Del resto, anche al momento della scelta dell’allenatore, siamo andati in questa direzione”.

E proprio a coach Simone Righi, il presidente Mura ha riservato un elogio: “Siamo contenti e molto soddisfatti dei risultati che sta ottenendo coach Righi, sia come punteggio sia come gioco, e mi riferisco all’A2 e anche alla serie B, che sta seguendo personalmente, senza dimenticare l’Under19, in cui abbiamo un altro gruppo di atlete interessanti. Il clima in squadra è ottimo, bene su tutti i fronti”.

La svolta. “Le ragazze erano andate un po’ in tilt dopo aver assistito all’infortunio di Makurat in allenamento. Poi a Vigarano, dopo un buon approccio e un momento di incertezza nel primo tempo, hanno disputato una ripresa eccezionale, giocato di squadra e difeso bene. Sono arrivati due punti importantissimi per il morale e adesso si stanno allenando con serenità in vista della trasferta in Sicilia. Ci aspettiamo delle conferme già a Patti, anche se sappiamo di trovare una squadra forte e con delle lunghe importanti. In ogni caso, il campionato è lungo e siamo sereni”.

© Riproduzione riservata