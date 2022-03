Quarta sconfitta consecutiva per la Techfind Selargius, che si è arresa 78-63 in casa del Savona ed è ormai a secco dallo scorso16 febbraio, quando superò la Nico.

Per fermare le liguri, alle giallonere non sono bastati una buona partenza (4-10 dopo 5’), il debutto della nuova play Konstantinova e la grande rimonta confezionata nel 3º quarto, quando il San Salvatore ha ricucito dal -22 (44-22 al 2’) al -4 (50-46 al 9’). I segnali incoraggianti si sono visti, ma è mancato ancora il guizzo giusto nel momento decisivo.

La gara. Il Selargius si è portato subito avanti ma ha poi permesso al Savona di riavvicinarsi fino al 14-15 di fine primo quarto e di pareggiare all’inizio della seconda frazione (17-17). Sul 19-19 le liguri hanno cambiato marcia e, grazie a un parziale monstre di 19-3, hanno scavato il solco prima dell’intervallo lungo (37-22) e, con un altro di 6-0, doppiato le giallonere all’inizio della terza frazione (44-22). L’orgoglio selargino si è fatto sentire e in 7’ la squadra, trascinata da Ceccarelli, El Habbab, Mura e Konstantinova, si è riportata sul -6 (52-46) concedendo 8 punti e segnandone 24. Nell’ultimo quarto la situazione falli condiziona entrambe le compagini, inizia la giostra dei tiri dalla lunetta e il Savona, riportato il vantaggio in doppia cifra, riesce a filare via fino al +15 finale (78-63). In doppia cifra El Habbab (13), Ceccarelli (15) e Mura (11), Cutrupi 8 rimbalzi, Konstantinova chiude con 9 punti, 8 rimbalzi e 4 assist.

Ieri il Cus. Dopo due weekend di stop causa Covid, un grande Cus Cagliari si è presentato a Ponte Buggianese e ha rifilato alla Nico Basket un 54-67 che è valso la decima vittoria in A2 femminile e il momentaneo sesto posto a quota 20 punti. “Non era facile dopo 20 giorni senza partite causa Covid, ma le ragazze hanno mostrato grande maturità nei momenti più delicati: è stata un prova solida soprattutto dal punto di vista mentale”, ha spiegato coach Federico Xaxa. “Siamo sempre rimasti sul pezzo, anche se non sono mancati gli errori. Una vittoria importantissima”.

