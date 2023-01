Se la brutta notizia è l’interruzione della serie positiva della Techfind Selargius, che dopo quattro successi consecutivi è stata battuta 65-44 a Matelica, quella positiva è il ritorno alla vittoria del Cus Cagliari, che sul parquet di casa ha sconfitto il Vigarano per 67-57 e mosso una classifica che era ferma dallo scorso 19 novembre. Le universitarie restano ultime nel girone Sud della A2 femminile di basket, ma ora sono a quota 4, a meno due dall’Ancona, sconfitta dall’Umbertide, e dal Roseto, travolto 57-76 dal Patti nel posticipo della domenica sera. Le giallonere, invece, hanno perso lo scontro diretto col Matelica e chiudono la seconda giornata di ritorno al sesto posto con 18 punti.

Il San Salvatore. Le padrone di casa hanno messo in chiaro le cose fin da subito e, chiuso il primo quarto avanti 21-14, sono poi arrivate all’intervallo sul 39-24 trascinate dall’inarrestabile argentina Gonzales, che archivierà la gara con un personale di 25 punti, in doppia come Gramaccioni (12) e Offor (15 punti e 22 rimbalzi). La Techfind ha provato ad affidarsi anche anche ai singoli, Aispurua chiuderà con 12 punti e 12 rimbalzi, ma non è bastato, perché le marchigiane hanno trovato l’allungo decisivo (59-34 al 30’) e nell’ultima frazione hanno gestito senza patemi e conquistato una vittoria che ha permesso loro di ribaltare anche la differenza canestri.

«Complimenti a Matelica, veniva da un periodo positivo come il nostro e ha fatto quello che ci aspettavamo, mentre noi non siamo riusciti a mettere in pratica le chiavi della partita. Siamo stati sottotono, sono mancate energia e attenzione ai dettagli e non siamo riusciti a girare l’inerzia del match» ha commentato coach Simone Righi. «Non abbiamo lavorato al top in settimana, ma ora è importante resettare, dobbiamo preparare al meglio la prossima gara».

Gioia Cus Cagliari. Dopo le ultime prestazioni positive, la vittoria era solo questione di tempo e, dopo tanta attesa, è arrivata.

«Siamo molto contenti, abbiamo affrontato egregiamente una partita da vincere a tutti i costi. Da settimane, con il rientro di Erika, stiamo esprimendo tutto il lavoro fatto durante la stagione», ha sottolineato soddisfatto coach Federico Xaxa. «Questo campionato non ci stava certamente dando i frutti sperati a livello di punti, ma questa prestazione è stata davvero notevole, ci dà coraggio e fiducia per il futuro. La squadra non si sente ultima in classifica, per questo porteremo avanti un’impresa che sarà straordinaria».

Le cussine hanno trovato subito l’abbrivio e concluso il primo parziale sul 22-14, vantaggio conservato anche a fine primo tempo, nonostante la reazione del Vigarano (36-28). In avvio di ripresa, la ex Cecili - che arriverà a quota 18 - ha firmato il pari (38-38), ma Saias, Paoletti e Striulli hanno riportato avanti il Cus (49-44 al 30’). Negli ultimi 10’, le ospiti ci hanno provato ancora, ma Striulli, Caldaro, Paoletti e Stawinska hanno siglato i centri decisivi e timbrato il successo.

Cus Cagliari - Vigarano 67-57

(22-14, 14-14, 13-16, 18-13)

Pallacanestro Vigarano: Sammartino 9, Piedel 9, Perini 4, Olajide 5, Cecili 18, Edokpaigbe 2, De Rosa, Bocola 6, Armillotta, Pepe 4. Allenatore Massimo Borghi.

Cus Cagliari: Puggioni 5, Paoletti 12, Caldaro 15, Stawinska 16, Striulli 8, Venanzi, Saias 8, Scanu, Giangrasso, Gagliano 2, Tradori, Usai. Allenatore Federico Xaxa.

Matelica - Techfind Selargius 65-44

(21-14, 18-10, 20-10, 6-10)

Halley Thunder Matelica: Cabrini 3, Grassia 2, Gramaccioni 12, Gonzales 25, Offor 15, Ridolfi, Stronati, Steggink 5, Zamparini, Iob, Michelini 3, Franciolini. Allenatore Orazio Cutugno.

Techfind San Salvatore Selargius: Aispurua 12, Pinna, Granzotto 8, Ceccarelli, Srot 8, Pandori 3, Makurat 6, Vargiu, Mura 7, Valenti, Poddighe. Allenatore Simone Righi.

© Riproduzione riservata