Sono due i giocatori che in tutte le sei giornate del campionato di Eccellenza sono stati giudicati tra i migliori dagli allenatori delle squadre avversarie. Sono il bomber dell’Ilvamaddalena Blas Dante Tapparello e il centrocampista del Li Punti, Cristian Luiu. Tapparello in questo avvio di stagione ha realizzato cinque reti. Appena 25enne ha però già avuto esperienze importanti in argentina. Ha il gol nel sangue. Luiu è stato votato anche domenica scorsa nonostante l’espulsione che lo costringerà a saltare i prossimi due turni. Un giocatore dotato di discreta tecnica e abile nei calci piazzati (a segno con Castiadas e domenica scorsa con l'Arbus).

L’esterno sinistro Matteo Gueli resta fermo a cinque punti e viene agganciato da Nicola Manca dell’Asseminese, Mauricio Villa del Castiadas, Fabio Cocco della Nuorese, Ruzzittu del Porto Rotondo e Filippo Littarru del Taloro Gavoi. Sono diciassette i giocatori con quattro punti.

La classifica

6 PUNTI: Tapparello (Ilvamaddalena); Luiu (Li Punti);

5 PUNTI: Manca (Asseminese); Villa (Castiadas); Cocco (Nuorese); Gueli (Ossese); Ruzzittu (Porto Rotondo); Littarru (Taloro Gavoi);

4 PUNTI: Accinelli (Asseminese); Spina (Budoni); M. Argiolas, Usai (Ferrini); Cossu (Ghilarza); Jammeh, Nieddu (Idolo); Cacheiro (Ilvamaddalena); Oggiano (Li Punti); S. Demurtas (Nuorese); Chelo (Ossese); Mulas, Varrucciu (Porto Rotondo); Falciani, Mboup (Sant’Elena); Angheleddu, Figos (Villacidrese).

3 PUNTI: Salazar (Arbus); Mattea (Asseminese); M. Carboni, Coquin, Di Angelo (Bosa); Prieto, Sinato, Sirigu (Budoni); Santoro, Steri (Castiadas); D’Agostino (Ferrini); M. Caddeo (Ghilarza); Cherchi, Fadda (Guspini); Staffa (Idolo); Manis (Ilvamaddalena); Saias, Zanda (Monastir K.); Falchi, R. Mele (Taloro Gavoi); Bruno (Villacidrese).

2 PUNTI: Cardoso, Kamana, Mainardi, Sylla (Arbus); Caddeo (Asseminese); Sechi (Bosa); Marroni, Murgia, Usai (Budoni); Carboni, Forzati (Castiadas); Camba (Ferrini); Dessolis, Chergia, Rancez (Ghilarza); Bravo, B. Floris, Ibba (Guspini); Cocco, Piroddi (Idolo); Chiappetta, Escobar (Ilvamaddalena); Chessa, Ruiu, Viale (Li Punti); Fantasia, Savage (Monastir K.); Bulla, Ragatzu, Vinci (Nuorese); Cocco, Madeddu (Ossese); Saggia (Porto Rotondo); C. Mura, S. Mura, Palumbo (Sant’Elena); Castro, Pusceddu (Taloro Gavoi); Pinna (Villacidrese).

1 PUNTO: Atzori, Baggini, Grosso, Valluzzi (Arbus); Cereseto, Cesani, Nenna, Scalas (Asseminese); R. Carboni, S. Carboni, Mastromarino, Mattiello, Ongania, Riu, Soru (Bosa); Brondani, Scioni, Tesfai (Castiadas); F. Argiolas, Boi, Bonu, Podda, Sarao (Ferrini); Atzei, Cocco, Fadda, Laconi, Patteri (Ghilarza); Fortuna, Montesuelli, Uccheddu (Guspini); Bonicelli, Loi, Manca (Idolo); Dombrovoschi (Ilvamaddalena); Asara, Silvetti (Li Punti); Aramu, Fangwa, Magnin, Melis, Mossa (Monastir K.); Congiunti, Farris, Roccuzzo (Nuorese); Dettori, Sabino, Sechi, Ubertazzi, Zinellu (Ossese); Deiana, Pala, Seddaiu (Porto Rotondo); Caboni, Capelli, Falciani, Fideli (Sant’Elena); Delussu, Fadda, Pusceddu (Taloro Gavoi); Fenu, Festa, Paulis, Piras, Porru (Villacidrese).

