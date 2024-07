L’Olbia paga, e adesso il ricorso contro la non ammissione alla Serie D ha buone (per non dire ottime) chance di essere accolto.

Il club gallurese avrebbe trovato i soldi ed effettuato i bonifici tra ieri e questa mattina, pagato l’iscrizione e presentato la fideiussione per il prossimo campionato e saldato gli stipendi arretrati dei dipendenti sportivi e amministrativi.

La notizia è ufficiosa, ma stavolta pare proprio che l’Olbia targata SwissPro abbia saldato quanto dovuto, rientrando in corsa per l’ammissione alla Serie D 2024/25.

Del ricorso si occupa peraltro l’avvocato Eduardo Chiacchio, il numero uno in materia.

