Successo di pubblico e sport a La Cinta. Mattia Castello vince la Long e la Combined Swim, nel femminile prime Giulia Fenu ed Emma Lochi. La Classic va a Mattia Tarchin e Greta Guarnieri. Assegnata anche la Coppa Italia Acsi

La Classic Swim (3200metri) e la Long Swim (6000) hanno chiuso oggi la due-giorni di SwimTheIsland San Teodoro, la manifestazione organizzata da Three Experience e TriO Event sulla spiaggia de La Cinta.

Nella Classic, vittoria di Mattia Tarchin che, con il tempo di 46’32”, ha preceduto Alessandro Sterni e Fabio Tadini. Nel femminile, successo di Greta Guarnieri, che ha completato il percorso in 49’02”, davanti a Claudia Pastorino e Laura Manera. A misurarsi sulla distanza di 3200metri anche gli atleti che hanno optato per la Combined, che prevedeva due distanze in due giorni: ieri la Short Swim di 1800metri e oggi la Classic Swim di 3200. La somma dei tempi ha premiato nel femminile Emma Lochi (1h11’03”), seconda la turca Pinar Arpinaravsar e terza Gloria Bacchin. Nel maschile, successo di Mattia Castello (55’55”), che ha vinto la sfida contro Alessandro Addis e lo spagnolo Haigor Aranguren Fuerte.

Castello, classe 1999, non si è risparmiato e, dopo aver completato la Classic, è tornato sulla linea di partenza per disputare la Long, che ha dominato con il tempo di 1h12’20”. In seconda e terza posizione Jacopo Ceruti e Andrea De Censi, portacolori di Project Sport, che hanno chiuso con un secondo di distacco l’uno dall’altro e un ritardo di 5’36” sul vincitore. Quarto tempo assoluto e primo tra le donne Giulia Fenu di Swim in action (1h26’48”) davanti a Camilla Viganò (quinta assoluta) ed Emma Festa.

La gara più attesa del weekend è stata la Short Swim (1800metri) con 144 partenti, che ha assegnato la Coppa Italia Acsi. Nel maschile, trionfo di Matteo Beretta, che ha chiuso in 20’10” davanti a Fabrizio Vita (a 1’14”) e Luca Savergnini (a 1’17”). Ad aggiudicarsi la Coppa Italia femminile è stata Roberta Gagna (21’04”), salita sul gradino più alto del podio davanti ad Annika Dal Soglio (a 1’15”) e Marta Monaci (a 2’10”). Ieri, si erano svolte anche la Sprint Challenge (800metri) e le non competitive Family/Team e Man-Woman-Man Relay, entrambe sulla distanza di 800metri.

A San Teodoro si sono presentati in gara 264 uomini e 185 donne, provenienti da Italia (420 atleti) e da altre dodici Nazioni: Argentina, Austria, Cile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Russia, Spagna, Stati Uniti, Turchia e Ungheria. Tra le province italiane più rappresentate, Milano (72), Torino (31), Vicenza (23), Brescia (22), Padova (19) e Cremona (17).

“Ringrazio tutta l’organizzazione, che anche quest’anno è stata esemplare. E' stata una manifestazione bellissima”, dichiara la sindaca di San Teodoro Rita Deretta, “gli iscritti e gli accompagnatori erano tantissimi, hanno invaso pacificamente il nostro territorio e si sono divertiti tanto. Speriamo che ritornino e che portino nel cuore queste bellissime giornate di nuoto, sport e di bellezza data dal nostro patrimonio naturalistico”

Sandro Salerno, coordinatore dell’evento, ha confermato che, anche nel 2025, TriO Experience e Three Eventi lavoreranno a una nuova edizione, con l’intento di far crescere ulteriormente la performance sportiva e turistica di SwimTheIsland San Teodoro.

© Riproduzione riservata