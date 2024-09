Da oggi e sino al 15 ottobre può scattare il giorno di vento e mare ideali per la gara. Previa, naturalmente, preavviso di 48 ore.

Non deve meravigliare che sia stato assegnato al Marinedda Surf Open dell'isola Rossa (nel comune di Trinità d'Agultu) l'atto conclusivo dei campionati assoluti di shortboard e bodyboard 2024 della FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard. La manifestazione che si svolge da 20 anni grazie all'organizzazione dell'Asd Marineddabay è infatti il contest di surf più longevo d'Italia.

Parteciperanno alla gara i migliori atleti italiani, per un massimo di 64 persone: 32 nella categoria shortboard maschile, 16 in quella femminile e 8 atleti per ciascuna categoria del bodyboard.

L’olimpico Leonardo Fioravanti, Francisco Porcella, Roberto D’Amico, Angelo Bonomelli sono soltanto alcuni degli assi italiani che qui hanno surfato e vinto, senza dimenticare il due volte campione europeo Eric Rebiere.

