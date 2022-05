Presentato questa mattina, a Tramatza, il Gran Premio della Sardegna, 3ª prova del Campionato del Mondo Fim Supermoto, che si è aperto il 17 aprile in Piemonte e ha poi fatto tappa in Catalogna.

L’appuntamento. La gara, che si correrà il 4-5 giugno sul circuito Sardinian Circuit Ws98 di Tramatza, vedrà al via 31 piloti provenienti da 13 nazioni differenti. Per Gianfranco Sulis, che gestisce il circuito oristanese e organizza la gara col supporto del promoter Xiem e della Regione, si tratta “di un sogno che si avvera”. Il circuito oristanese, al debutto internazionale, è stato recentemente modificato con l’aggiunta di uno sterrato di 400 metri per poter ospitare la gara delle supermoto, che si corre su doppia superficie, terra e asfalto.

I commenti. “Organizzare un evento mondiale arricchisce il territorio”, ha sottolineato l’Assessore Regionale al Turismo, Gianni Chessa. “Abbiamo colto la pandemia come un’opportunità e, anche a porte chiuse, abbiamo iniziato a organizzare eventi. I report di tre mesi fa della Cna hanno detto che la maggior crescita del Pil turistico in Italia è stata registrata in Sardegna. Le azioni che abbiamo promosso e gli investimenti hanno dato un risultato importante e adesso, per Tramatza, questa è una grande chance”.

Soddisfatta anche la sindaca di Tramatza, Maria Sebastiana Moro: “Per il nostro paese è una grande opportunità poter ospitare questo evento, grazie alla Regione e all’Assessore al Turismo per aver creduto fin da subito nelle potenzialità del progetto, al gestore dell’impianto che ha scommesso e lavorato per poter arrivare fin qui e a tutta la nostra comunità. Per promuovere il territorio è necessario che tutti i comuni facciano rete”, ha concluso la prima cittadina.

