La stagione 2022/23 del basket femminile si apre in Sardegna. Alghero ospiterà il 28 e 29 settembre la Final Four della Supercoppa Italiana, mentre a Cagliari il 1° e 2 ottobre si svolgerà l'Opening Day della A1 con tutte e sette le partite della prima giornata.

Non è una novità assoluta per Alghero, dato che la Mercede ha giocato nella massima serie del basket rosa per tra stagioni, dal 2004 al 2007. Nella città catalana si sfideranno il 28 settembre in semifinale Schio-Lucca e Virtus Bologna-Ragusa. Nella finale della Supercoppa dell'anno scorso Schio sconfisse Venezia 67-64, lanciando un segnale al campionato che l'avrebbe vista poi vincere l'undicesimo scudetto.

A Cagliari, dove il basket femminile tra A1 e A2 è di casa da decenni, si svolgeranno le sette partite della prima giornata di campionato. Curiosità: Cagliari aveva già ospitato l'Opening Day nel 2013.

Sabato scenderanno in campo ore Allianz Geas vs Akronos Moncalieri (ore 14); Passalacqua Ragusa vs Bruschi San Giovanni Valdarno (16.15); Fila San Martino vs Famila Wuber Schio (18.30); Basket Team Crema vs Virtus Segfaredo Bologna (20.45).

Domenica 2 ottobre le restanti tre partite: E-Work Faenza vs Umana Reyer Venezia (alle 14);

La Molisana Magnolia Campobasso vs Gesam Gas&Luce Lucca (16.15); Dinamo Sassari vs RMB Brixia Basket (18.30).

© Riproduzione riservata