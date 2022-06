David Suazo non è più l'allenatore del Carbonia: il 42enne, ex bandiera del Cagliari si è dimesso questo pomeriggio dalla guida tecnica dei minerari al termine di una sfortunata stagione conclusa con la retrocessione dalla Serie D all'Eccellenza. Suazo starebbe però ricevendo anche interessanti offerte dalle categoria superiori e nonostante avesse un contratto biennale col Carbonia, club e tecnico hanno deciso di rescindere il rapporto in modo consensuale. A questo punto parte per il Carbonia la caccia al nuovo allenatore per l'Eccellenza, sempre che non si apra uno spiraglio per un ripescaggio, tuttavia molto improbabile, in Serie D.

