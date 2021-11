Due vittorie di fila, due successi incredibili. Dopo la capolista Marignano, l’Hermaea Olbia batte Busto Arsizio, in rimonta al tie-break, e vola a quota 15 in classifica, al quinto posto del girone A della A2 femminile di volley dopo la 10ª giornata.

Cautela. La soddisfazione è grande, l’entusiasmo alle stelle. Ma all’indomani del 3-2 alle bustocche, prima vittoria esterna della stagione, il presidente Gianni Sarti predica cautela. “Portare via 2 punti da Busto Arsizio non era preventivabile, ma restiamo umili e vediamo come prosegue la stagione”, è il commento post partita del numero uno dell’Hermaea.

Gara dai due volti. “Quella di domenica è stata chiaramente una partita dai due volti”, prosegue Sarti, “I primi due set sono stati appannaggio di Busto, squadra molto forte e costruita per il salto di categoria: già nel secondo set si era vista una timida reazione da parte nostra, che però non ha avuto seguito. Dal terzo in poi, invece, è stato un crescendo continuo, al punto che non saprei nemmeno indicare la migliore in campo”, dice ancora il presidente del club gallurese.

Prova corale. “Ci sono state delle grandi difese di Caforio e degli attacchi splendidi da parte di tutte le altre, ho visto Miilen schiacciare un pallone con una veemenza difficile da vedere anche in A1. La partita è stata preparata bene, e averla vinta, contro una formazione che costa, peraltro, all’incirca il doppio della nostra”, conclude Sarti, “ci dà grande soddisfazione”.

Giusto mantenere i piedi per terra, anche perché domenica la squadra di Dino Guadalupi se la vedrà con la terza forza del torneo Macerata nell’ultimo impegno del girone di andata: dopo, forse, sarà possibile fare un primo bilancio di una stagione finora molto interessante.

