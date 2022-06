Il conto alla rovescia è scaduto. Oggi e domani ci sarà spazio solamente per il campo, per il gioco e ai verdetti nei campionati regionali di serie D e Promozione di basket.

Serie D. Scalpitano per rientrare in campo per la decisiva gara 3 Carbonia ed Elmas. In palio la vittoria del campionato che dà diritto alla partecipazione al prossimo torneo di C Silver. Palla a due stasera alle 20.45, presso il palazzetto dello Sport di via Deffenu, a Carbonia, che si preannuncia pieno e caldissimo più di un’ora prima rispetto all’inizio della sfida. Scontro atteso tra due compagini che si conoscono benissimo. Certamente si giocherà ad altissimi ritmi: da una parte i padroni di casa che cercheranno nella velocità e nel tiro da fuori degli esterni la “chiave” della gara; dall’altra la compagine masese, con il suo roster lungo e completo in tutti i ruoli, in particolare vicino al canestro. Di fronte due coach giovani: Marco Fae, 39 anni, alla prima esperienza con i Senior, potrebbe riportare Carbonia in C Silver dopo aver costruito anni all’interno del settore giovanile “miners”, dall’altra Marco Benucci, 33 anni, che dopo una lunga trafila tra giovanili e prime squadre, ha raggiunto la finale con una squadra considerata outsider dopo la regular season (Elmas è arrivata quinta). Ancora poche ore e sarà finale, senza un domani. Arbitreranno la sfida i signori Fabio Carrus e Nicola Saddi.

Promozione. Partono oggi le semifinali playoff del girone Sud. La formula prevede gara secca, in casa della formazione meglio classificata dopo la regular season. Le prime squadre a scendere in campo saranno Sinis e Condor Monserrato, a Cabras con inizio alle 21. Domani, invece, sarà la volta di Carloforte e Sulcis Spes Sant’Antioco, alle 20. Sulcis Spes che ha passato il turno battendo il Su Planu, nel posticipo del torneo, per 60-58 (Aralossi top scorer con 24 punti).

© Riproduzione riservata