Lo scenario suggestivo del borgo di fronte all'Asinara, la splendida location de L’Ancora e Yacht Club di Stintino, il più forte pescatore subacqueo italiano di tutti i tempi. Un mondiale individuale e uno a squadre, 3 titoli europei e 5 tricolori, Massimo Scarpati è stato la guest star del primo stage sull’apnea pura, la pesca in apnea e il Deepyoga, tecniche di respirazione e rilassamento.

Curriculum illustre pure per gli altri docenti: Franco Villani, pescatore sub di grandissimo talento ed ex agonista di fama nazionale attualmente nell’Apnea Team Sassari, e Giacomo Cubeddu, istruttore e sub tra i più abissali del mediterraneo ed atleta Team C4 Carbon e Isula Spearfishing.

Nello specifico Massimo Scarpati, l’uomo che ha cambiato la pesca in apnea, ha esposto un excursus della storia della pesca sub portando alla luce i suoi innumerevoli prodigi sportivi.

Franco Villani si è occupato della respirazione nell’apnea, gli esercizi di respirazione diaframmatica ed addominale, i fondamenti di apnea statica, della preparazione al tuffo, della gestione e quindi della respirazione post apnea ed, infine, delle tecniche di compensazione a mare lungo un cavo appositamente creato per le immersioni in apnea.

Giacomo Cubeddu, si è occupato del modulo della pesca in apnea trattando la mentalità di approccio alla disciplina, la sicurezza nella pesca in apnea, le attrezzature da utilizzare, l’ambiente acquatico e le tecniche di pesca.

Carmelo De Gaetano ha sviluppato il modulo del deepyoga, spiegandone la tipologia della tecnica per il raggiungimento dello stato di quiete e naturale padronanza dei sensi nell’ambito acquatico.

Coordinatrice dello stage Emanuela De Lullo, referente nazionale per le attività subacquee e pesca in apnea del primo ente di promozione sportiva del CONI – (C.S.E.N.), istruttrice molto preparata ed atleta che il prossimo giugno, nelle acque di Trapani, lotterà per vincere il titolo italiano femminile di pesca sub 2022.

© Riproduzione riservata