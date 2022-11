«È un momento particolare, dobbiamo stringere i denti» ha detto il tecnico Alfonso Greco dopo il pareggio ad Ancona in una gara giocata senza sette elementi. Ennesima occasione sfumata di una stagione che non riesce a decollare a causa di infortuni ed errori. Non facile smaltire la rabbia per la vittoria non colta ad Ancona dove la Torres era andata in vantaggio con Scappini e aveva imbavagliato i padroni di casa, che nella ripresa non hanno portato un solo vero pericolo alla porta di Salvato.

Non lo era nemmeno la palla arrivata a Lombari che stava per uscire dall'area quando è stato spintonato vistosamente da Ferrante provocando un rigore millimetrico.

Con la vittoria i rossoblù sarebbero stati più vicini ai playoff che invece ora distano 5 punti e più lontani dai playout sui quali invece il distacco è di tre lunghezze.

Martedì si torna in campo: al “Vanni Sanna” arriva il Fiorenzuola, altra avversaria della zona playoff. Il tecnico Greco recupera dalle squalifiche Lora e Lisai ma perde Diakite per somma di ammonizioni e non è buona notizia in un reparto già privo di Ruocco, Sanat e Scotto.

